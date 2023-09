Conflit autour du transport aérien : les tarifs d'Air Calédonie passés à la loupe

Le prix des billets des vols Air Calédonie est notamment à l'origine des mouvements de mécontentement qui ont rassemblé des usagers de l'Île des Pins, de Maré et de Lifou, en août. Jugés prohibitifs par une partie de la population, ils sont en réalité globalement moins élevés qu'en Polynésie française ou en Martinique. Le point.

Angela Palmieri, Dave Waheo-Hnasson et Cécile Rubichon •

En Nouvelle-Calédonie, des aides sont en place pour faciliter les déplacements des habitants des territoires éloignés des services publics, de santé en particulier. Les résidents des Loyauté, de l’Île des Pins et du Nord bénéficient d'un dispositif appelé "Continuité pays".

Financé par le gouvernement calédonien et par les provinces Sud et des Îles, il accorde une aide de 5 459 F par trajet pour les Loyauté, de 4 223 F pour l’Île des Pins. Elle s'applique sur un maximum de 10 trajets simples. Au départ, le dispositif comprenait 8 allers-retours. Ils ont été rabaissés à 5 en 2017. Pour des raisons budgétaires et parce que 90% des bénéficiaires, qui disposent aussi d’une "Continuité pays" maritime de 16 trajets simples, prenaient moins de cinq fois l'avion aller-retour dans l’année.

Taux d'utilisation de la carte transport en 2022 : 42%

En 2022, 25 167 personnes étaient titulaires de la carte transport. Pour un aller-retour, elles ont payé en moyenne, hors taxe, 8 300 F pour l’île des Pins, 11 100 F pour Lifou, 11 000 F pour Ouvéa, 10 400 F pour Maré. Quant au gouvernement, il a versé 516 millions de francs de compensation pour financer le dispositif. Son taux d’utilisation : 42%. C'est ce qu'il ressort d'un document envoyé par le gouvernement en fin de semaine dernière alors que des mouvements de mécontentement s'élevaient à l'encontre d'Air Calédonie, à Maré et Lifou, après l'Île des Pins.

Il rappelle qu'il existe aussi des billets solidarité transport pour les résidents des Loyauté titulaires de l’aide médicale gratuite. Soit trois allers-retours à 10 000 F dans l’année. En 2019, la province des Îles a payé 187 millions de francs pour obtenir ce tarif préférentiel. La province Sud l'a abandonné en 2017.

Des taxes moins élevées

Le gouvernement a également demandé une étude comparative des tarifs pratiqués sur les lignes de transport régional dans les Outre-mer. Résultats : sur une distance équivalente effectuée par un ATR72, les prix d'Air Calédonie seraient globalement moins élevés qu'en Polynésie ou en Martinique. Le voyage entre Nouméa et Lifou (184 km), coûte, hors taxe, 26 880 F. Entre Papeete et Huahine (180 km), il faut compter 28 600 F avec Air Tahiti. 25 900 F entre Fort-de-France et Point-à-Pitre (188 km). Avec le même type de billet Flex. Mais en Martinique, les taxes s’élèvent à 13 650 F.

En Nouvelle-Calédonie, elles représentent 2 731 F par billet. Et plus de 6 000 F en Polynésie.