Coronavirus : un numéro vert pour répondre aux questions des Calédoniens

A partir de demain, les Calédoniens pourront poser leurs questions sur le coronavirus et les précautions de rigueur au 05 02 02. Un numéro gratuit qui était annoncé et qui est mis en place par la DASS.

F.T. •

«Surveillance téléphonique» de 52 personnes

En chiffres

C'était annoncé, et ça y est : à partir de ce vendredi, un numéro téléphonique gratuit est à la disposition des Calédoniens qui s'interrogent - et ils sont très nombreux - sur l'épidémie de coronavirus. Alias le Covid-19. Le 05 02 02 fonctionne de 8 heures à 16 h30. «Au-delà de cet horaire, ajoute le gouvernement, les personnes peuvent laisser un message et une réponse leur sera donnée dans les plus brefs délais.»Ce numéro vert représente une des nombreuses dispositions mises en place pour prévenir l'arrivée du virus sur le Caillou. A ce jour, toujours aucun cas suspect en Nouvelle-Calédonie, et plus personne en quarantaine . Mais 52 personnes font l'objet d'une surveillance téléphonique par la DASS.Autres données transmises par l'exécutif calédonien :- depuis le 28 janvier, date à laquelle le contrôle sanitaire a été renforcé à Tontouta, les fiches de 15 914 voyageurs ont été contrôlées à l’arrivée des avions ;- 86 voyageurs revenant de Chine ont fait l’objet d’un questionnaire complémentaire et d’un contrôle de l'état de santé, dont 64 sont résidents.