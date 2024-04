Corps électoral et avenir institutionnel : l’Union calédonienne maintient ses positions

Les discussions doivent reprendre d’ici peu, estime l’Union calédonienne. L’UC demande d’accélérer l’examen du projet de résolution qui a été déposé boulevard Vauban, contre la réforme constitutionnelle. Et cela, dit le parti indépendantiste, afin que les débats puissent se tenir entre partenaires locaux.

On va faire de telle sorte que la proposition de résolution sur le retrait [du texte sur le] corps électoral qui a été déposée par les deux chefs de groupe UC et UNI puisse être débattue en séance publique au Congrès. C’est déjà un espace de discussion, une occasion supplémentaire de discuter entre nous, Calédoniens.

Quant au dialogue - interrompu - avec l’Etat, l’Union calédonienne déclare qu’il pourra reprendre… via la "mission de médiation politiquement neutre" que le FLNKS appelle de ses vœux. “Pour qu’on puisse revenir à cette règle essentielle qui a fait que notre pays a pu avancer jusqu’à aujourd’hui", déclare Gilbert Tyuienon : "rien ne doit passer par la force, il faut absolument le consensus, dans les décisions qui concernent l’avenir de la Nouvelle-Calédonie”.

Est annoncé le déplacement imminent, dans l'Hexagone, d’une délégation représentant l’UC ainsi que la CCAT, la Cellule de coordination des actions de terrain.

Objectif : un lobbying auprès des parlementaires, afin de les "alerter des risques que font peser sur notre pays le dégel du corps électoral et la méthode de passage en force (…) Il s'agira aussi de sensibiliser les décideurs [au] risque que la France prend aux yeux de la communauté internationale."

Si le dégel du corps électoral passe (…), on ne voit pas comment les élections provinciales se dérouleront dans de bonnes conditions. C’est une alerte parce qu’on sait ce qui s’est passé auparavant et on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs.