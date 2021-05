Covid-19 : avis partagés sur la vaccination dès seize ans en Nouvelle-Calédonie

Laurence Pourtau et Claude Lindor (Françoise Tromeur) •

Oui ou non? Pour ou contre ? Tout comme l’actualité politique calédonienne, la vaccination des enfants se pose en termes binaires. Quel que soit l’âge à laquelle on l’ouvrira, tout est question de conviction. Et quand on est contre, on est contre !

On ne sait pas ce qu’il y a à l’intérieur, pour le vaccin. Du coup, non, je préfère ne pas me faire vacciner. Une jeune femme

Même son de cloche chez les partisans, du vaccin. En substance, s’il est bon pour les seniors, il est bon pour les juniors.

Je suis pour qu’on se vaccine tous. Les jeunes, les vieux, et voilà. Une mère de famille



Et puis, il y a les résignés. Ceux qui se soumettront aux obligations ou aux nécessités.

Je préfère attendre que d’autres personnes se fassent vacciner d’abord, et je verrai après. Une adolescente



La vaccination pour les habitants âgés de seize ans et plus sera ouverte à compter de ce lundi 17 mai. Pour les mineurs, l’autorisation des parents est obligatoire.

