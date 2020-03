Covid-19 : s'informer et se signaler si vous êtes hors de la Nouvelle-Calédonie

Suite à l'annonce du gouvernement de fermer l'aéroport de La Tontouta aux arrivées internationales, un grand nombre de Calédoniennes et de Calédoniens est bloqué à l'étranger ou en métropole. Voici quelques informations pratiques pour vous signaler.

L.C •

Un groupe pour les Calédoniens en Australie

Ce samedi matin, Christopher Gygès annonçait qu'un plan de rapatriement et d'assistance des résidents calédoniens à l'étranger ou en métropole est en train d'être mis en place. Il insiste sur le caractère prioritaire pour le rapatriement.seraient à ce jour, encore en métropole ou à l'étranger. Les autorités compétentes doivent quantifier ces personnes et instaurer des priorités, dans les prochaines heures.Pour toutes informations, voici les numéros pour les personnes concernées par ces rapatriements :, contacter le, une plateforme d'informations et d'assistancecontacter l'ambassade de France la plus proche. Cliquez ici pour plus de détails ou le, contacter la Maison de la Nouvelle-Calédonie auMarie Gittard, qui vit à Sydney, s'occupe de plusieurs associations et travaille en lien avec le consulat à Sydney et l'ambassade à Canberra. Elle est l'une des créatrices du groupe de discussion baptisé "NC Solidarité" , disponible sur l'application What's App , pour les Calédoniens bloqués en Australie."Nous avons déjà créé 5 groupes de Covid-19 /solidarité et avons aidé pas mal de jeunes Français à retourner chez eux en 4 jours. Nous avons eu près de 1500 échanges non-stop avec eux et les parents de France qui sont angoissés. Avec les Calédoniens bloqués, je commence à avoir des appels d'où la nécessité de créer ce groupe pour répondre a leurs questions" explique Marie Gittard.