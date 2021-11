Covid-19 : zoom sur les tests de dépistages réalisés dans les établissements scolaires

Les élèves du collège de Francis-Carco de Koutio, s’entretiennent avec une personne de la DASS avant de se faire tester contre la Covid-19. L’entretien permet de vérifier l’état de santé de l’élève et son identité pour la traçabilité des tests. Deuxième étape : le prélèvement nasal avec l’écouvillon, le tout sous la surveillance d’un médecin et d’une infirmière.

L’objectif : confirmer la faible circulation du virus dans les établissements. Vérifier si on a des cas positifs, pouvoir les isoler immédiatement et l’objectif c’est de rassurer les parents et les professeurs sur la sécurité qu’il peut y avoir au niveau sanitaire au niveau d’un établissement.

Les résultats des tests sont connus 15 minutes après. Les élèves attendent à l’extérieur, s’il est négatif, ils retournent en cours. Un dépistage qui se fait avec l’autorisation des parents, et qui vient compléter les mesures sanitaires déjà en place dans le collège.

C’est l’un des outils pour rassurer les parents, il y a des parents à qui on a permis de venir dans l’établissement pour voir l’organisation, ça les a rassurés. On constate d’ailleurs que le nombre d’élèves dans les établissements est en hausse et là on arrive pratiquement à mi-jauge.

Riadh Sassi, principal du collège Francis-Carco