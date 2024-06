Crise en Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron adresse un courrier aux Calédoniens

"Il faut toujours plus de temps pour construire que pour détruire", est-il résumé dans le courrier d'Emmanuel Macron reçu tôt ce mardi 18 juin au matin, en Nouvelle-Calédonie. Une lettre adressée aux élus du territoire, un nouvel appel au dialogue qui ne laisse pas sans réaction.

Le président de la République débute son courrier en revenant sur les grandes étapes de l'histoire calédonienne : accords de Matignon en 1988, puis de Nouméa en 1998. Des moments de réconciliation qu'il décrit comme étant aujourd'hui réduits à néant : "Le 13 mai dernier un fil a été rompu ; celui tissé patiemment depuis 1988 par ceux qui avaient compris que les mots valent toujours mieux que les morts."

J'attends aujourd'hui la levée ferme et définitive de tous les barrages et la condamnation des violences sans faux-semblants. La situation dans laquelle la Nouvelle-Calédonie a été réduite par quelques-uns demeure inadmissible et ceux qui l'ont encouragée devront répondre de leurs actes.