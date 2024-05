Crise en Nouvelle-Calédonie : la déclaration en ligne des impôts est reportée au 30 juin

Les particuliers auront jusqu'au 30 juin pour télédéclarer leurs impôts au lieu du 31 mai, date annoncée par le membre du gouvernement Christopher Gygès, il y a quelques jours. Les entreprises pourront, elles, déclarer en ligne jusqu'au 15 juin, au lieu du 14 mai initialement prévu. Le paiement de l'impôt sur le revenu est également reporté au 15 décembre.

Dans cette période particulière, il est difficile de se projeter sur la déclaration en ligne de ses impôts. Comme l'indiquait Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de l'économie numérique " Aujourd'hui, aller faire sa déclaration d'impôts n'est clairement pas la priorité." De fait, les services fiscaux ont annoncé le report de la télédéclaration des impôts.

Pour les habitants de Nouméa et des autres communes, la déclaration en ligne peut se faire jusqu'au 30 juin au lieu du 31 mai 2024 annoncé il y a quelques jours.

Pour la télédéclaration ou le télépaiement de l'impôt sur les sociétés et de la CSA (clôture de l'exercice social au 31/12/23), ainsi que la TGC, le report est fixé au 15 juin au lieu du 14 mai 2024.

Paiements

Les services fiscaux annoncent également que la date limite de paiement du solde de l'impôt sur le revenu 2023 sera repoussée au 15 décembre au lieu du 31 octobre 2024.

Pour les contribuables qui payent par acompte, le second avis d'acompte devra être réglé au plus tard au 30 septembre au lieu du 15 juillet 2024, soit deux mois et demi de délai.

Formation professionnelle continue

Enfin, les employeurs qui participent au financement de la formation professionnelle continue (FPC) voient leurs cotisations reportées au 15 juin 2024.

À savoir qu'une cellule de crise économique a été créée au gouvernement de Nouvelle-Calédonie afin de "recenser l'ensemble des questions et de l'accompagnement pratique" avait indiqué Christopher Gygès lors d'une conférence de presse, le 20 mai. "Au-delà du plan d'aide qui sera construit avec l'Etat, pour aider les Calédoniens", avait-il ajouté.