Crise en Nouvelle-Calédonie : La Fédération des fonctionnaires “vigilante” sur les salaires propose ses solutions

Le syndicat de fonctionnaires indique avoir reçu l’assurance que les salaires des mois de juin et de juillet seront bien versés. “La Fédé” dit vouloir être “solidaire des efforts que devra faire le pays tout entier” mais souhaite “prioriser des mesures équitables et justes”.

Pas question de toucher à l’indexation, ni au point d’indice : voilà la ligne rouge tracée par la Fédération des fonctionnaires dans un communiqué publié mercredi 20 juin. Malgré les difficultés de trésorerie, les traitements de juin et juillet seront bien versés aux fonctionnaires territoriaux, selon le syndicat. Pour la suite, “la Fédé reste prudente et mobilisée” et propose ses propres mesures pour “être solidaire des efforts que devra faire le pays tout entier.”

Supprimer les avantages en nature



Si les fonctionnaires devaient être impactés par des mesures d’austérité, alors pour le syndicat, celles-ci doivent prioritairement passer “par une suppression temporaire des avantages en nature, par les indemnités des élus, la suppression des postes de chargés de mission ou de collaborateur ou même le gel des avancements des grilles fonctionnelles.”

Pour la Fédération des fonctionnaires, il n’est pas question pour le moment de “parler de la suppression de l’indexation ou d’une diminution potentielle de la valeur du point d’indice”, et ce afin de préserver le pouvoir d’achat.



“Ne nous précipitons pas dans la prise de décisions sachant pertinemment que le maintien de la consommation est un des poumons de notre économie, et que le pouvoir d’achat des agents publics y contribue fortement”, conclut le syndicat.