Dates du bac, précarité des étudiants, Louis Mapou à Paris et Nicolas Metzdorf en Ukraine : l'actu à la 1 du jeudi 6 octobre 2022

L’essentiel de l’actualité en Nouvelle-Calédonie avec l’annonce des dates des examens pour les lycéens et collégiens, les assises de la vie étudiante, Louis Mapou à Paris, Nicolas Metzdorf en Ukraine.

Noémie Dutertre avec les rédactions de NC la 1ère •

Les dates du bac sont connues depuis hier !

Plus que quelques semaines avant le grand examen ! Les 26, 27 et 28 octobre, les bac généraux et technologiques commenceront leurs épreuves. Le grand oral, lui, se déroulera à partir du 30 novembre. Et comme chaque année, le brevet fermera la saison les 13 et 14 décembre. Environ 12 500 candidats plancheront cette fin d’année sur leurs examens. Parmi eux, 3 800 élèves de 3e pour le brevet et 3 300 élèves de terminale pour les bacs généraux, technologiques et professionnels.

Les assises de la vie étudiante s’ouvre aujourd’hui

Les assises de la vie étudiante s'ouvrent aujourd'hui sur le campus de Nouville. La précarité chez les étudiants de l’université est de plus en plus importante, atteste l’équipe de la Maison de l’étudiant (MDE). Ce rendez-vous, qui se déroule pendant deux jours à la faculté, est l’occasion de dresser un état des lieux pour susciter une prise de conscience sur des situations parfois dramatiques. Parmi les enjeux : le logement. Seulement 600 appartements sont proposés par l’université pour 6000 étudiants.

Après New-York, Louis Mapou à Paris

Mardi, Louis Mapou participait au congrès annuel de la commission de décolonisation des Nations unies, aujourd’hui, il se rend à Paris pour une série de visites officielles. Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie doit être reçu par Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer, avant une rencontre avec Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.

Direction l’Ukraine pour Nicolas Metzdorf

Le député calédonien, rapporteur en charge des questions liées à l’immigration, l’asile et l’intégration à l'Assemblée nationale, se rend à Kiev en cette fin de semaine. Nicolas Metzdorf doit rencontrer vendredi et samedi ses homologues du parlement ukrainien. Objectif : aborder la question de l’accueil des réfugiés ukrainiens en France. Mais surtout discuter "des stratégies et des modalités à mettre en œuvre afin d’anticiper leur retour dans les meilleurs conditions à l’issue du conflit."

Le président du sénat coutumier devant la justice ce matin

Hughes Vhemavhe a été arrêté par la police municipale de Nouméa au volant de son véhicule dans la nuit de mardi à mercredi, avec un taux d’alcoolémie supérieur au seuil légal. Il a passé la nuit, en cellule de dégrisement. Circonstance aggravante, le président de l’institution circulait en voiture, sans permis. Permis déjà suspendu pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Hughes Vhemavhe doit être présenté devant un juge d’instruction ce jeudi matin.

Des mesures de protection bancaire demandées par l’UFC-Que choisir

L’association en appelle aux élus, à l’Institut d’émission d’Outre-mer et aux services de l’Etat pour qu’ils interviennent sur les mesures de protection bancaire. Pour y accéder, la loi pour la protection du pouvoir d’achat promulguée en août 2022 doit être étendue à la Calédonie. Selon l’IEOM, le tarif moyen de rejet de prélèvement en Nouvelle-Calédonie est de 2 194 francs. A titre de comparaison, ils sont de 823 francs en Belgique et de 143 francs en Allemagne !

Une programmation de choix pour Jazz à Nouméa

Dee Dee Bridgewater, André Manoukian, Keziah Jones … Les beaux noms du jazz et de la musique acoustique seront présents les 2 et 3 décembre à l’espace Kâmi yo au centre culturel Tjibaou. AC2N, The Jack Niel's et d'autres artistes calédoniens sont aussi programmés sur le festival et en off. Billetterie sur www.tickets.nc

Retour des paquebots à Nouméa : une manne financière ?

Le départ hier soir du premier paquebot en deux ans et demi à Nouméa est ressenti comme une bouffée d’air pour les professionnels du tourisme. Le gouvernement y voit également une manne financière. Hier, un avant-projet de loi du pays a été voté par l'exécutif pour instaurer une taxe "perçue à chaque escale touristique de tout navire de croisière, en provenance de l’étranger, effectuant une croisière touristique en Nouvelle-Calédonie." Il s’agirait de collecter 1 500 francs par passager si le bateau ne fait qu’une seule escale, 1 000 francs par passager et par escale si en plus de Nouméa, le paquebot passe par Lifou et/ou Kunié. Avec ce barème, le gouvernement table sur des recettes entre 960 millions et 1.3 milliard si le trafic maritime des croisiéristes revient à la normale.



Recherche de la jeune Raymonde à Rivière-Salée

La police est à la recherche de la jeune Raymonde Tupane à Nouméa. Elle n’est pas rentrée au domicile de sa grand-mère à Rivière-Salée depuis jeudi dernier. La mineure était vêtue d’un pull noir et blanc, d’un short en coton style surfeur de couleur bleu et d’une paire de sandale de marque « Blaise » de couleur marron. Elle a les cheveux tressés mi- longs. Elle mesure environ 1m60 et de forte corpulence.

Toute personne ayant des informations est appelée à contacter le 24 33 00 ou le 17.



Soirée d’ivresse au gouvernement australien

Une ancienne employée du gouvernement en Australie, Brittany Higgins, a témoigné hier d'une culture de soirées d'ivresse au cœur de la vie politique, lors du procès de son ex-collègue qu'elle accuse de viol. Dans cette affaire, à la Une des médias australiens en 2021, elle avait rapporté avoir été violée par Bruce Lehrmann, dans le bureau d'une ministre à l'issue d'une soirée arrosée, le 23 mars 2019, ce que nie l'accusé, âgé de 27 ans.

Le parcours des jeux olympiques connus

On connait désormais le parcours du marathon des Jeux Olympiques de Paris 2023, épreuve phare du rendez-vous sportif. Il partira de l'hôtel de ville de Paris pour arriver à l'esplanade des Invalides après avoir fait un tour du côté de Versailles. Un parcours pour lier sport et histoire de France selon le comité d’organisation. Pas sûr que les 160 coureurs prévus aient le temps d’admirer le paysage !