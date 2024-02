Un nouvel affrontement à Yaté fait quatre blessés

Une nouvelle rixe a éclaté entre clans rivaux ce dimanche 25 février à Yaté. Quatre personnes ont été blessées et ont dû être évacuées à l'hôpital.

Nouvel épisode de tensions à la tribu de Touaourou, ce dimanche après-midi. Les membres de deux clans se sont affrontés à hauteur du cimetière en raison de la destruction supposée d'une tombe. Les protagonistes ont échangé des coups de boule de pétanque.

Les gendarmes ont dû rapidement intervenir pour empêcher que la situation ne dégènère, mais quatre personnes ont tout de même été blessées au cours de la rixe. Elles ont été transportées dans la foulée à l'hôpital pour des fractures et pour des hématomes. Aucun pronostic vital n'est engagé.

Le ramassage des internes reporté

Conséquence directe de cet affrontement en plein jour : le ramassage des élèves internes de Goro et de Touaourou a été reporté au lendemain (lundi 26 février). Environ cinquante gendarmes sont actuellement postés sur place pour assurer le maintien de l'ordre. Le couvre-feu reste en vigueur au sein de la commune.

Cet affrontement survient dans un contexte délicat, marqué notamment par la fusillade qui avait fait deux morts et plusieurs blessés le 18 février dernier à la tribu de Touaourou, sur fond de tensions entre clans. Le gouvernement avait alors appelé à l'apaisement pour "trouver le chemin d’un dialogue qui repose sir les fondements de la coutume et pour mettre en œuvre les voies et moyens nécessaires pour sortir de ce conflit".