Décès brutal de Joël Viratelle, qui dirigeait la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris depuis 2006

La Maison de la Nouvelle-Calédonie représente un passage obligé pour les enfants, représentants et autres amis du Caillou dans l'Hexagone. Et son directeur avait pris une telle ampleur symbolique que la disparition brutale de Joël Viratelle, ce mardi, suscite de nombreuses réactions. Un enseignant, inspecteur de l'Education nationale et premier directeur de l'enseignement primaire après le transfert de la compétence.

Françoise Tromeur et rédactions de NC la 1ère •

Une pluie d’hommages, par de nombreuses personnalités politiques ou par des particuliers qui ont fréquenté la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris. La disparition de Joël Viratelle cause une émotion particulière, ce mercredi matin. Celui qui symbolisait la MNC depuis 2006 est décédé brutalement mardi 19 juillet dans sa cinquante-neuvième année.

"Nous perdons un être exquis de fidélité, d’intelligence et de délicatesse. La Nouvelle-Calédonie et la France perdent un artisan de dialogue et de paix", salue Jean-Jacques Brot sur Twitter. L'actuel préfet des Yvelines, qui a été haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2014, lui remettait, en mai dernier, les insignes de chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Joël Viratelle était aussi officier de l'ordre des Palmes académiques.

Un autre ancien haussaire - entre autres - fait son éloge. "Enseignant, il aimait convaincre en parlant à la raison", énumère Alain Christnacht. "Homme de culture, il savait parler avec émotion des riches cultures de ce pays qui était devenu le sien. Homme de caractère, il défendait ses convictions sans jamais les imposer. Homme d’écoute et de dialogue il rappelait la nécessité et la possibilité de se parler pour construire une Nouvelle-Calédonie fraternelle où les communautés seraient associées avec leurs identités propres mais ni fusionnées ni juxtaposées au risque d’un face à face stérile."



"Passionné de rencontres et de culture, Joël Viratelle était un artisan infatigable du dialogue et de la paix en Nouvelle-Calédonie", renchérit Sébastien Lecornu, ministre de l'Armée, ex-ministre des Outre-mer.

Et pour le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, "la Nouvelle-Calédonie perd aujourd'hui l'un de ses ambassadeurs".

Le député Philipe Dunoyer rappelle que l'homme aura été le "premier directeur de l'enseignement d'une école primaire publique en Nouvelle-Calédonie". C'était au tournant de l'an 2000, pour le transfert de la compétence, et jusqu'en 2006. "Il aura constamment contribué à nourrir le nécessaire dialogue entre les communautés et les représentants d’institutions, en militant infatigable de la paix", insiste-t-il.

Eloge également de l'autre député calédonien. Nicolas Metzdorf évoque "un homme dévoué à la Nouvelle-Calédonie qui aura fait de notre maison à Paris le repère des Calédoniens en métropole. Il était déjà à mes côtés lorsque j’étais étudiant, il l’était toujours lorsque je suis devenu élu et encore récemment lorsque je suis arrivé à l’Assemblée nationale", le mois dernier.

L'ancien sénateur Simon Loueckhote rappelle que Joël Viratelle, qui fut un de ses collaborateurs au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, a été à son époque le plus jeune IDEN, inspecteur département de l'Education nationale, de France, fonction exercée jusqu'en 2000.

"Ce fut un inspecteur et un directeur de la DENC avec des convictions au service des élèves de notre beau pays", réagit la section enseignement de la Fédération des fonctionnaires. L'association des cadres à venir en Nouvelle-Calédonie y va également de son hommage. Détenteur d'une maîtrise de droit avec mention bien à la fac de Bordeaux, Joël Viratelle était titulaire de l'école supérieure des personnels d'encadrement de l'Education nationale, promotion Rabelais (1994-1996). Il fut administrateur de l'agence de promotion et de diffusion de la culture des Outre-mer, administrateur de l'école de la deuxième chance de Nouvelle-Calédonie, membre du comité de pilotage du projet de création d'une Cité des outre-mer.





"Il incarnait la compétence et la Nouvelle-Calédonie à Paris", dit aussi Virginie Ruffenach, présidente du groupe Avenir en confiance au Congrès et vice-présidente du Rassemblement. Et il n'y a pas que les élus calédoniens qui étaient des habitués de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, les représentants des Etats et territoires de la région également. "Avec beaucoup de gentillesse et de profesionnalisme il nous avait accueillis pour discuter des systèmes mis en place par la MNC pour la gestion des étudiants. Nous avons beaucoup appris à son contact et celui de ses équipes", écrit le député polynésien Moetai Brotherson.

Très récemment, Joël Viratelle accueillait les volontaires du service militaire adapté venus défiler pour le 14-Juillet sur les Champs-Elysées, relate encore le commandement du SMA.

Plus de réactions à venir