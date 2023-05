Dernier tour en mer pour La Glorieuse

Le patrouilleur a pris la mer une dernière fois avec son équipage ce dimanche. Un baroud d'honneur avant son démantèlement prochain.

Yvan Avril •

C’est la dernière fois que l’équipage de La Glorieuse prend le large depuis Nouméa. Après 36 ans de service le patrouilleur P400 a effectué l’équivalent de 30 tours du monde. Rapide et léger, c’est un bâtiment de soutien. Sa dernière mission : l’exercice Croix du Sud qui vient de se terminer.

A bord, la vie des 30 marins n’est pas confortable. Mais la solidarité est exemplaire, assure le mieutenant de vaisseau Matthias Weingart, commandant de La Glorieuse. "Le bateau est date des années 1985, alors la climatisation... donc on a beaucoup de chaleur, beaucoup d’humidité. Les espaces vie sont assez restreints, les espaces pour mettre les affaires de l’équipage aussi. En plus de ça, vous avez un bateau qui bouge et qui part loin. Tout ça additionné fait que la vie est rustique mais les marins s’y plaisent et ça renforce la cohésion de tout le monde".

Un avis partagé par le matelot Joseph Maepas. "Il n'y a que des mecs sur le bateau et du coup, on se soutient tous les jours. Quand on est en mer, c’est dur et on essaye de rester positif à chaque fois".

Marqués par le sauvetage d'une famille

Parmi les missions remarquées de La Glorieuse, la surveillance des zones de pêche et les actions de sauvetage. Invité pour cette dernière sortie en mer Charles Bradfield. Le skipper neo zelandais avait été secourru par le patrouilleur avec sa femme et leur 6 enfants en juillet 2009. Commandant de La Glorieuse à l'époque, le capitaine Numa Durbec se souvient de cet épisode : "Ce sauvetage de la famille Bradfield, alors qu’on était en route pour la Nouvelle-Zélande, Charles, son épouse, les six enfants qui viennent à bord après avoir vécu des jours de mer désastreux... c’est un moment unique et pour tous les marins qui l’ont vécu, c’est une expérience incroyable.

La famille Bradfield devant La Glorieuse à leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Ils portent les tenues de l'équipage après la disparition en mer de leurs affaires. • ©Marine Nationale

Après 309 escales, et 23 pays visités la glorieuse sera démantelée et remplacée par le nouveau patrouilleur Auguste Benebig. Avant cela, La Glorieuse dira au revoir aux Calédoniens en les accueillant à son bord. Le patrouilleur sera ouvert au public ce lundi 8 mai, au quai FED à Nouméa.

Le reportage d'Yvan Avril et Franck Verges :