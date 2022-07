Des Calédoniens qui défilent à Paris pour le 14-Juillet

Après les célébrations de la Fête nationale en Nouvelle-Calédonie, notamment le défilé militaire à Nouméa, autre endroit et autre ambiance : plus de six mille personnes mobilisées pour celui des Champs-Elysées à Paris, devant une foule de spectateurs. Zoom sur les Calédoniens participant à l'événement.

Françoise Tromeur et rédactions de la 1ère •

"Partager la flamme", c'est le thème du défilé militaire ce 14-Juillet 2022 à Paris (à suivre ici en direct). Un événement qui fait vibrer les quelques dizaines de Calédoniens engagés cette année dans un moment aussi particulier. Peu avant de se lancer, Roxane, Jean-Jacques ou encore Alain ont confié à la 1ère leur stress et leur fierté. Un plateau d'Eric Cintas, diffusé au journal télévisé de NC la 1ère : "Soyez attentifs", conseille la page Facebook du service militaire adapté : "le carré du RSMA de Nouvelle-Calédonie se trouvera juste derrière la Musique des Troupes de Marine sur la gauche de votre écran !" Avant le jour J Depuis plusieurs jours, ces Calédoniens du SMA enchaînaient les répétitions. Une pause avec le XV du Pacifique au camp de Satory leur a permis de revenir à l'essentiel avant le jour J. Un reportage d'Eric Cintas et Bruno Gabetta. Autour de 19 heures horaire calédonien, le défilé était lancé. Et environ une heure plus tard, passage des représentants de l'école Polytechnique, parmi lesquels un Calédonien était annoncé.

