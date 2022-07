Les Mamans roses organisent leur deuxième gala caritatif

Deux spectacles de danse et de théâtre sont au programme, ce dimanche, au centre culturel du Mont-Dore à l’occasion du gala des Mamans roses. Tous les fonds récoltés seront reversés à l’association, pour l’aider dans ses missions.

Lizzie Carboni (Alix Madec) •

Les Mamans roses comptent beaucoup sur leur gala annuel, pour lever des fonds. L’an dernier, l’association a récolté plus d’un million de francs, au profit des patients hospitalisés et de leurs familles.

Tous sont accompagnés par les bénévoles, qui souhaitent rendre leur temps passé à l’hôpital plus doux.

"L’année dernière, nous avons pu offrir des fresques pour certains services en oncologie, en néonatologie, en neurologie. Nous avons offert aussi des chauffeuses en pédiatrie. Le service manque cruellement de lits, pour les parents qui veulent rester près de leurs enfants", détaille Stella Capillon, présidente des Mamans roses.

"Tous les ans, nous avons besoin de recruter"

Une cinquantaine d’heures d’animation ont aussi été réalisées, avec des ateliers d’art, des comédiens et des magiciens. "Nous avons aussi plein d'autres projets, comme offrir une douche pour certains parents qui ont leurs enfants hospitalisés en box de pédiatrie", poursuit la présidente de l’association.

Plus d’une vingtaine de personnes enfilent régulièrement leurs blouses roses. Mais ces derniers temps, l’association fait face à un manque de bénévoles pour les aider. "Tous les ans, nous avons besoin de recruter, parce qu’il y a un turn-over. Nous avons de plus en plus de demande de certains services, qui ont envie que l’on vienne les visiter, mais il nous manque des bénévoles", explique Stella Capillon.

Ce dimanche, ce sera donc l’occasion de rencontrer ces bénévoles au grand cœur, qui répandent leur magie au quotidien. Le gala des roses se déroule à partir de 10h au centre culturel du Mont-Dore. Deux spectacles de danses et de théâtre sont au programme, à 11h et à 16h.