Didier Vin-Datiche remplace Erick Roser au poste de vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie

Le nouveau vice-recteur s'appelle Didier Vin-Datiche. Il prend la succession d'Erick Roser qui a quitté le territoire au début du mois de mai. Au cours de sa carrière, il a notamment fait partie du cabinet de François Fillon, lorsque ce dernier était premier ministre.

Valentin Deleforterie (Stéphanie Chenais) •

On connaît désormais le nom du nouveau chef du vice-rectorat. Didier Vin-Datiche succède dès ce jeudi 25 mai à Erick Roser. C’est un agrégé de sciences économiques et sociales qui s’apprête à occuper le poste. Après sa carrière de professeur, Didier Vin-Datiche devient inspecteur. Il franchit les échelons avant d'être nommé directeur des services académiques à Strasbourg et Aix-Marseille.

Inspecteur général de l’éducation nationale pendant douze ans

En 2011, l’administrateur intègre le cabinet du premier ministre François Fillon, il sera son conseiller éducation pendant près d’un an. Une courte parenthèse avant son accession à l’un des postes les plus prestigieux du secteur : inspecteur général de l’éducation nationale.

Une fonction occupée pendant douze ans, jusqu’à son arrivée sur le Caillou. Didier Vin-Datiche est ainsi le troisième inspecteur général à devenir vice-recteur en Calédonie.

Un ouvrage sur l'évaluation des collègiens et des lycéens

On notera enfin sa principale spécialité : l’évaluation en collège et en lycée, un thème sur lequel il a même co-écrit un ouvrage en 2014. Une compétence qui a probablement convaincu le gouvernement, dans l’optique du chantier calédonien sur la maîtrise des mathématiques et du français dans le secondaire.