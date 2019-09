Disparition de Jacques Chirac : comment va se traduire le deuil national ?

Lundi a été décrété journée de deuil national en hommage à l’ ancien président de la République, disparu jeudi . Mais qu’est-ce que ça signifie concrètement pour le quotidien des Calédoniens ? Une dimension surtout symbolique, à lire la circulaire diffusée auprès des services de l’Etat par le Premier ministre, Edouard Philippe. Lessur les bâtiments et édifices publics, ce 30 septembre. Unsera observé à 15 heures. Et les enseignants qui le souhaitent pourrontla mémoire de l’ex-chef de l’Etat. Maisn’est prévue : lundi, il y a aura bien cours, et les administrations fonctionneront.