Dix-neuf communes en risque extrême de feu

Alors que les pompiers vont d'incendie en incendie, les deux-tiers de la façade Ouest présentent un danger extrême de feu de forêt, ce mercredi. Comme deux secteurs de la côte Est, Ouvéa et Nouméa.

Françoise Tromeur •

Interdit de faire du feu

Ne pas se fier à l'impression de fraîcheur et d'humidité dans certains coins du Caillou. Aujourd'hui, avec le renforcement de l'alizé, le risque de feu est jugé extrême dans une majorité de communes.- de Koumac à Moindou, la région où quatre feux d'envergure ont mobilisé les moyens humains et matériels , hier ;- de Pouébo à Touho ;- de Houaïlou à Thio ;- sans oublier Nouméa, Ouvéa, Farino et Sarraméa.Du coup, nouvelle interdiction de faire du feu non domestique sur tout le pays. La capitale mise à part, le Sud de la Grande terre est en niveau d'alerte très élevé, de même que la réserve intégrale de la montagne des Sources, l'île des Pins et le plateau de Tango à Koné.