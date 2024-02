Drame de Yaté : deux hommes placés sous contrôle judiciaire pour homicide et violence volontaire

Les investigations se poursuivent à Yaté, après les violences meurtrières qui se sont produites ce week-end dans la tribu de Touaourou. Parmi les sept personnes interpellées, deux hommes âgés de 64 et 38 ans ont été placés, ce mardi 20 février, sous contrôle judiciaire et mis en examen pour homicide et violence volontaire. Ils ont également l'interdiction de se rendre à Yaté.

Les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction, a indiqué le procureur de la République dans un communiqué, ce mardi 20 février. Les six autres personnes placées en garde à vue ont été remises en liberté. "À ce stade de l’enquête, les investigations diligentées n’ont pas permis d’identifier les auteurs des tirs lors de ces premiers faits [le premier tir mortel] ", explique Yves Dupas, le procureur de la République. Concernant le deuxième tir mortel, "lors de leurs auditions en garde à vue , les deux auteurs présumés ont contesté leur implication dans l’homicide volontaire comme dans les violences avec arme."

Pour rappel, samedi soir, à Touaourou, les habitants marquaient la fin de la fête de l’igname. C'est là que la soirée a pris une tournure irrémédiable . Au cours de cette nuit, marquée par des violences et des tirs, deux hommes, de 48 et 57 ans, ont été tués à l’arme à feu. Trois autres hommes et une femme ont été blessés, dont l’un admis en réanimation. Jusqu'à jeudi matin, un couvre-feu est instauré à Touaourou de 18 heures à 6 heures.

Origine du conflit

Le conflit, qui a plongé Yaté dans le deuil, court depuis plus d’un an et aurait une origine foncière. Le 22 novembre 2022, des blocages et des heurts impliquaient jusqu’à une centaine de personnes, comme le rappelle l’arrêté de couvre-feu. Ils ont fait deux blessés graves et entraîné des coups de feu.

Le 28 décembre 2022, c’était des dégradations, une voiture brûlée et “une personne gravement blessée au bras par un véhicule qui l’aurait percutée”. On peut encore citer les violences physiques de janvier et février 2024. L’arrêté sur l’alcool et les armes mentionne un tir dans la nuit du 14 au 15 février, qui a conduit à évacuer une victime au Médipôle.

Dans le cadre de ce conflit, une mise en demeure d’expulsion coutumière a été prononcée par le président du conseil des chefs de clans. Celui-ci s’était aussi montré défavorable au maintien de la fête de l’igname. Au fil des semaines, différents événements avaient ainsi été annulés en raison du contexte jugé explosif. Un contexte qui a vu intervenir des autorités coutumières, administratives et institutionnelles.

Le Sénat coutumier appelle au calme

Dans un communiqué, le Séant coutumier, lance "un appel solennel à toutes les familles, les clans et les tribus de la commune de Yaté, les invitant à faire preuve de calme, de retenue et à privilégier le dialogue selon les traditions coutumières." L'autorité appelle également "le peuple kanak dans son ensemble, ainsi que les autorités coutumières, à soutenir et à accompagner les clans et les familles de Yaté sur le chemin de la réconciliation. En ces temps difficiles, il est essentiel que nous nous tournions vers nos valeurs traditionnelles de solidarité, de respect et de pacification pour guider nos actions."