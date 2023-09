Écomobilité : quand les institutions s’engagent

Il n’y a pas que les particuliers qui s’engagent pour l’environnement. Des institutions se mobilisent aussi à leur niveau, avec leurs employés, pour favoriser les actions en faveur de l’écomobilité. Exemples avec Tanéo, le Haut-commissariat et la province Nord.

La semaine de l’écomobilité, c’est jusqu’à vendredi 22 septembre en Nouvelle-Calédonie. Une semaine coordonnée par l’Ademe (agence de la transition écologique), et qui est l’occasion pour des organismes ou des institutions de promouvoir les transports en commun ou d’autres alternatives à la voiture.

Des pass Tanéo pour les agents du Haut-commissariat

Ainsi, le réseau Tanéo permet, du 16 au 22 septembre aux Calédoniens d’utiliser la voie du Néobus comme piste cyclable et de voyager avec leur vélo à bord du Néobus.

Tanéo en profite aussi pour se rapprocher des entreprises ou autres institutions et encourager les salariés à prendre davantage les transports en commun.

Un stand était ainsi installé ce lundi 18 septembre au centre administratif du Haut-commissariat.

" Nous avons offert la possibilité aux agents du Haut-commissariat de venir créer un pass pour les déplacements urbains via les réseaux de transport en commun et la possibilité de bénéficier d’une recharge gratuite de 1500 francs sur chaque pass" explique Frédéric, agent du Haut-commissariat.

En une matinée, plus de 25 pass Tanéo ont été créés ou rechargés sur la cinquantaine d’employés. L’idée est d’inciter les Calédoniens à changer de mode de transports, notamment avec un coup de pouce financier de l’employeur. Car ici, contrairement à l’Hexagone, il n’existe pas de versement transport.

" Il n’y a pas aujourd’hui d’aides et d’incitation transport, notamment une participation des employeurs, mais on a des employeurs qui, de leur propre initiative, participent au budget transport de leurs salariés, en rechargeant une partie du pass" explique Marie Morel, responsable communication du SMTU

Le bus, un mode de transport facile et moderne

Plusieurs entreprises participent à l’opération cette année. Mais le SMTU lance un appel à toutes celles qui seraient intéressées par cette démarche. Avec un message : prendre le bus est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.

"Aujourd’hui, on a un réseau qui est performant, qui est moderne. On a des bus qui sont neufs. Il faut juste dépasser cette primo-appréhension de ‘je ne l’ai jamais pris, donc je ne sais pas comment ça fonctionne’" poursuit Marie Morel. "On explique un peu les outils aujourd’hui, notamment l’application Tanéo, le fonctionnement du pass. On lève en fait les freins à la primo-utilisation pour que ça puisse devenir un réflexe de prendre le bus quotidiennement ou même une fois par semaine. Ça suffit à contribuer à la décarbonation".

Actuellement, 20 000 personnes voyagent chaque jour sur le réseau Tanéo. Mais un gros travail reste à faire. Selon les derniers chiffres de l’Isee, quatre Calédoniens sur cinq prennent leur voiture pour se rendre au travail.



À la province Nord, des initiatives pour réduire les déplacements

En province Nord, la semaine de l’écomobilité rentre dans le cadre du mois du climat. Les agents de la collectivité ont déjà mis en place des initiatives pour réduire leur empreinte carbone.

Ils bénéficient par exemple de livraisons de repas sur leur lieu de travail, et des formations sont prévues pour les sensibiliser davantage.

Comment limiter ses déplacements à la pause déjeuner ou encore pour se rendre à son lieu de travail, réfléchir à la mise en place d’un transport en commun ou du covoiturage ? Des questions traitées par Dokamob, le plan d’action mobilité, un programme initié par des agents provinciaux pour des agents.

" On s’est rendu compte, juste sur le temps du midi, que toutes les voitures sortaient du parking et allaient s’acheter des barquettes à la station qui est à un kilomètre à peine. Et finalement tout le monde revenait sur place" explique Cumane Theodore, chargée d’action pour Dokamob. "Donc l’idée du plan Dokamob, c’est d’offrir aux agents de pouvoir manger sur place avec un prestataire qui vient livrer des repas sur place. Donc ça nous évite des déplacements inutiles".

Pour aller plus loin, la Province Nord organise sa première édition du mois du climat. Objectif : sensibiliser aux enjeux du développement durable en mettant en place des actions.

