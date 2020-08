Election contestée du CTOS : la justice tranchera fin septembre

Christophe Dabin, nouveau président du CTOS, était assigné devant le tribunal, ce lundi. Candidat battu, Paul Poaniewa conteste les conditions de son élection, le 16 mai. Leurs avocats respectifs ont détaillé les principaux points de l’affaire. Le jugement est mis en délibéré au 28 septembre.

Le 17 mars, le conseil d’administration du CTOS, dont fait partie Paul Poaniewa, a même validé la candidature de Christophe Dabin.

- Me Philippe Reuter

Avant d'entrer dans la salle d’audience, Laurent Cassier, soutien de Paul Poaniewa, croise le chemin de Christophe Dabin, le nouveau président du CTOS dont il conteste l’élection. Si le premier présente sa main pour le saluer, le second secoue la tête en signe de refus.Christophe Dabin ne goûte guère ce conflit ouvert et regrette, à la fois l’argent inutilement gaspillé pour cette procédure, et son assignation à titre personnel. Cette action qui le vise a pour but, non seulementprises lors de l’assemblée générale, mais aussi de réclamer, répartis à part égale entre l’individu qu’il est et l’association qu’il représente.Alors que l’audience commence, maître Christelle Affoué présente les écritures du camp Poaniewa. Le dossier est épais. Idem pour son homologue, maître Philippe Reuter. Afin de permettre aux différentes parties d’exposer leurs arguments plus en longueur, la présidente du tribunal propose deles débats dans une salle du premier étage. Les échanges restent publics : la presse y assiste, de même que les partisans des deux candidats.Maître Affoué s’exprime la première. Elle dénonce desentre le procès-verbal de l’assemblée générale élective et les faits. Elle s’étonne que le, sollicité pour une conciliation, se soit déclaré «incompétent».Mais le point principal développé serait unedu scrutin. En cause, notamment, l’intervention orale du président sortant, Charles Cali, traitant Paul Poaniewa de «menteur». «Une atteinte à sa dignité ayant pu nuire juste avant l’élection», indique l’avocate.Leen lui-même aurait été. Lea pu participer, alors qu’il est en cours de dissolution , et qu’un seul de ses quatre clubs dispose d’un maître d’armes. L’était quant à elle en fin de mandat lorsqu’elle a validé la candidature de Christophe Dabin pour la présidence du CTOS. Et sa présidente n’était pas habilitée à voter le jour J, pour les mêmes raisons.Le dossier du camp Poaniewa avances renforçant un sentiment d’injustice :Maître Affoué évoque surtout ce qu’elle considère comme une violation de lades votes. «Il y avait un isoloir, mais le vote n’était pas secret. Des dirigeants sportifs ont voté à table pour certains, les uns à côté des autres. Des bulletins ont même circulé de main en main. Quelqu’un sans droit de vote s’est retrouvé avec un bulletin à la main», précise-t-elle.Lorsqu’il prend à son tour la parole, Maître Reuter souligne une forme d’ironie dans la démarche adverse. Paul Poaniewa n’a contesté à aucun moment les conditions de l’élection, le jour du 16 mai. Il a même salué l’expérience de Charles Cali au travers de la tenue de l’assemblée générale., dès lors, se plaindre du résultat du vote aujourd’hui ?Pourquoi critiquer l’intervention de Charles Cali en début d’assemblée générale, alors qu’ilaux propos tenus la veille, dans Les Nouvelles calédoniennes, par l’ancien athlète olympique, qui affirmait à tort que le CTOS n’avait jamais reçu les dirigeants de la pétanque ?L’avocat de Christophe Dabin cite le pedigree dudes candidats à la présidence du CTOS. Roger Kaddour, Claude Fournier, Eric Gay, Daniel Cornaille et Pascale Bastien-Thiry ne sont pas des «margoulins qui truquent des élections», dit-il. «Le 17 mars, le conseil d’administration du CTOS, dont fait partie Paul Poaniewa, a même validé la candidature de Christophe Dabin.»Concernant les conditions du scrutin, la lecture des évènements n’est pas la même. Pour Maître Reuter, dans un scrutin à bulletin secret, rienles électeurs de voter en dehors de l'isoloir.Par ailleurs, la liquidation du comité d’n’était pas clôturée et la situation des clubs n’a rien à voir avec sa légitimité à participer au vote.Le mandat de l’Usep était, lui, bien. Si un article des statuts indique que le mandat tombe six mois après les Jeux du Pacifique, un autre évoque une durée de mandature de quatre ans. Celle-ci devait se terminer le 19 avril, mais en raison du Covid, des délais ont été accordés.