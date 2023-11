EN DIRECT. Avenir institutionnel et industriel de la Nouvelle-Calédonie : Bruno Le Maire poursuit sa visite à KNS, Gérald Darmanin a quitté le territoire

Samedi après-midi, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer s'est à nouveau entretenu, à Nouméa, au haussariat, avec les représentants de l'Union calédonienne et du Rassemblement démocratique océanien. La rencontre a duré environ une heure. Et à l'issue, pas de réunion tripartite entre l'ensemble des indépendantistes et des non-indépendantistes. Gérald Darmanin a indiqué qu'il pourrait revenir en Nouvelle-Calédonie début décembre.

Avenir institutionnel : Gérald Darmanin évoque un retour en Nouvelle-Calédonie début décembre