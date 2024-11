EN DIRECT. Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie : séquence au Congrès et déplacement au Mont-Dore au programme du deuxième jour de visite

Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct consacré à la deuxième journée du déplacement de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher sur le Caillou. Nos équipes vous emmènent ce matin au Congrès pour une séance exceptionnelle lors de laquelle les deux présidents de chambre s'exprimeront devant les élus. Puis nous prendrons en début d'après-midi la direction du Mont-Dore, où les deux élus "prendront la température" auprès des habitants et des forces de sécurité.