EN IMAGES. Le 14-Juillet à l’heure des défilés

Il rencontre toujours le succès, le défilé du 14-Juillet. Avant de chercher sur le petit écran les Calédoniens qui arpenteront les Champs-Elysées, ce soir pour nous, place à celui de Nouméa.

Des hélicos et des avions au-dessus du centre-ville ? Bienvenue au défilé du 14-Juillet à Nouméa. Il a eu lieu ce jeudi matin par un temps pluvieux. Accueil des autorités de toutes sortes, revue des troupes par le général Valéry Putz, "comsup" des Forces armées en Nouvelle-Calédonie.

Défilé du 14-Juillet à Nouméa, fin de la revue des troupes • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Remise de décorations, puis c'était parti. D'abord le défilé aérien, composé des appareils des FANC : deux Puma, un Casa...

Un défilé à terre, et dans les airs. • ©William Kromwel / NC la 1ère

Mais aussi un Gardian. Sans oublier un Ecureuil de la gendarmerie et un hélicoptère de la Sécurité civile.

Avant la partie à pied, montée et motorisée. Le défilé terrestre a été ouvert par la gendarmerie.

La gendarmerie en Nouvelle-Calédonie (hélico compris). • ©Brigitte Whaap / Nc la 1ere

Place au Rimap-NC, le Régiment d'infanterie de Marine et du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Puis à la Marine, y compris l'équipage du D'Entrecasteaux.

L'équipage du D'Entrecasteaux a mis pied à terre. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

L'armée de l'air et de l'espace, la direction du Commissariat-groupement de soutien de base de défense, les polices nationale…

Aux côtés des militaires, les policiers ou pompiers. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

…et municipale, les douanes. Les Jeunes sapeurs-pompiers et pompiers de Nouméa.

Les JSP de Nouméa étaient de l'événement. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Passage des camions pompiers de Nouméa. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Les pompiers ont marché et défilé à bord de leurs véhicules. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Le RSMA, Régiment du service militaire adapté, qui s'est fait remarquer par un solide Nengone Nengona.

Retour de la gendarmerie...

Quatre VBRG, véhicules blindés de la gendarmerie, ont défilé pour le 14-Juillet 2022. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Le peloton de gendarmerie à cheval, désormais basé à Bourail. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

