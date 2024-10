EN IMAGES. Sur le front du feu violent qui ravage Boulouparis

Partager :

L'incendie qui a déjà fait d'importants dégâts à Boulouparis continue de sévir, le mercredi 23 octobre. Les pompiers de la commune et de La Foa, renforcés par la Sécurité civile, des soldats du feu de l'Hexagone et la population doivent protéger habitations et propriétés agricoles. La surface brûlée est estimée à plus de 1 400 hectares.

Impressionnant, cet incendie de Boulouparis. Dès le milieu de matinée, l'estimation de la surface brûlée a été revue à la hausse. Sur place, ce mercredi 23 octobre, le capitaine Maël Kerleguer, chef de corps des pompiers de La Foa, parlait d'au moins 1 400 hectares partis en fumée. Le direct de Brigitte Whaap et Gaël Detcheverry au journal de midi : ©nouvellecaledonie De la végétation - herbe à bétail et savane à niaoulis - mais aussi des dégâts matériels. Une habitation a été détruite lundi du côté de Nassirah. Beaucoup d'autres ont été menacées ou l'étaient ce mercredi matin. Le ballet de l'hélico bombardier et des pompiers contre le feu de Boulouparis. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère Après une nuit marquée par la vision d'un front de flammes à Bouraké, cette vision calcinée en journée. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Il faut dire que dès 9h30, le feu était en train de reprendre à plusieurs endroits, de part et d'autre de la RT1, à Bouraké et à Ouitchambo. Il a été attisé par le vent qui s'est levé, capricieux, et sous une chaleur écrasante. Les pompiers à pied d'oeuvre, le 23 octobre 2024, à Boulouparis. Au démarrage du feu lundi, l'un d'eux a été légèrement blessé. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Les pompiers du SIVM Sud s'appuient sur ceux de la Sécurité civile et des renforts de l'Hexagone, mais aussi sur les habitants inquiétés par l'incendie et leurs voisins. Sur fond de sécheresse déjà impressionnante, elle aussi, les pompiers reçoivent une aide précieuse des Boulouparisiens. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère Les agriculteurs et les éleveurs du secteur travaillent eux aussi à contenir le feu. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère Exemple sur la propriété Pierson où au moins 300 hectares sont partis en cendres. Le troupeau de bétail a été mis à l'abri.



Comme la veille, un hélicoptère bombardier d'eau multiplie les largages d'eau, le 23 octobre 2024, à Boulouparis. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère Pendant la nuit de mardi à mercredi, les pompiers sont intervenus au sol jusqu’à 3 heures du matin. Des reconnaissances et de la surveillance pouvaient aussi être assurées par drone. Un soldat du feu a été légèrement blessé, à la main. Vu l'ampleur du sinistre et des enjeux, la Nouvelle-Calédonie a pris la main sur le dispositif d'intervention, le 23 octobre 2024. • ©Gaël Detcheverry / NC la 1ère Au sol, les pompiers du SIVM Sud, appuyés par ceux de la Sécurité civile et des personnels venus de l'Hexagone dans le cadre de la crise actuelle. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Rappelons que le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 a été activé. Ce mercredi matin, la carte Prévifeu place dix-neuf communes en risque élevé de feu de forêt. Dont Boulouparis, dans une ligne Ouest qui va de Voh à l'île des Pins. Sont aussi concernées Pouébo, Hienghène, Touho et Ouvéa. Les pâturages desséchés et la savane à niaoulis sont vulnérables au feu. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

