Le d'Entrecasteaux interdit d'accoster à Anatom

© Sylvie Hmeun/NC la 1ere L'opération «Castor» 2018, sur la petite île de Vao.

Le ministre s'excuse auprès des habitants

© Google earth L'île d'Anatom, ou Aneytum.

Risque d'incident diplomatique ?

Le litige entre la France et le Vanuatu sur la possession de Matthew et Hunter est relancé. Cette semaine, le navire d’Entrecastreaux a été interdit par le gouvernement voisin d’accoster sur l’île d’Anatom, dans la province de Tafea située au sud-est de l'archipel. Le bâtiment de la marine nationale venait effectuer, comme chaque année, une mission humanitaire dans le cadre de l’opération «Castor» . Ce déplacement avait pour objectif la rénovation d’une école.La décision de Port-Vila est apparemment intervenue suite à une récente visite sur les fameuses îles revendiquées à la fois par la France et le Vanuatu. Le Daily post, quotidien local, a relayé les excuses du ministre des affaires étrangères, Ralph Regenvanu, aux chefs coutumiers et à l’établissement scolaire de Teruja. Il a affirmé que le gouvernement fera le nécessaire pour la réhabilitation de l’école, estimée à 4,7 millions CFP.Les partis politiques d’opposition au Vanuatu ont dénoncé la décision de leur gouvernement. Contactées, les forces armées en Nouvelle-Calédonie n’ont pas souhaité réagir. Cette affaire pourrait provoquer un incident diplomatique entre les deux pays. Pour rappel, Matthew et Hunter sont deux minuscules îles volcaniques, inhabitées, situées à 300 kilomètres à l’est de la Nouvelle-Calédonie et à l’extrême sud de l’archipel.