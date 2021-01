Exactions à Vale NC : seuls des caillassages présentés à la justice ce matin

Natacha Cognard (A.-C. L.) •

Six personnes originaires de Yaté devaient être présentées à la justice ce matin. Six hommes, dont un mineur, interpelés en début de semaine dans la région de Prony et soupçonnés d’avoir participé aux exactions commises sur le site industriel de Vale NC entre le 1er et le 4 janvier de cette année. Des faits graves leur étaient reprochés parmi lesquels association de malfaiteurs, vol en bande organisée et participation à un attroupement avec arme. Le scénario a été tout autre ce matin.

Quatre prévenus

Ce ne sont finalement que quatre personnes qui ont été présentées à la justice sur reconnaissance préalable de culpabilité. Après avoir passé trois jours en garde à vue, deux prévenus ont été relâchés.

©N. Cognard / NC la 1ère

Coup de théâtre supplémentaire ce matin, leur avocat, Me Calmet, a réussi à faire modifier les faits qui leur sont reprochés : ils devaient répondre de violences volontaires sur gendarmes avec des pierres.

Soutien du collectif

Devant le tribunal de Nouméa, le collectif Usine du Sud = Usine Pays était mobilisé. Il est resté présent dans l’attente de la position du juge des libertés pour l’homologation des peines proposées par le procureur.

A savoir, 4 à 6 mois de prison avec sursis assortis de travaux d’intérêt général et 5 mois de prison ferme.

Le seul mineur de cette affaire devrait être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès devant le tribunal des enfants. Ils seront fixés sur leur sort dans l’après-midi. Par ailleurs, tous ont interdiction de détenir une arme pendant 5 années.

©N. Cognard / NC la 1ère

D'autres procédures sont en cours dans le cadre de ces exactions et des affrontements qui se sont déroulés en fin d'année 2020 sur le site industriel du Grand Sud.