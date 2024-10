Face à la crise, pas de collectes ni de centre de don du Téléthon cette année en Nouvelle-Calédonie

Partager :

La trentième édition du Téléthon se retrouve perturbée, cette année sur le territoire. Elle doit se dérouler le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Face à la crise, les collectes sont annulées et le centre de promesses de don du 36 37, ne sera pas non plus mis en place dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa.

“La direction du Téléthon est consciente de la situation économique dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes et entreprises. Il y a des priorités auxquelles les Calédoniens devront faire face”. Ce sont les mots de Robert Racapé, coordinateur du Téléthon en Nouvelle-Calédonie. Par virement ou par chèques Face aux difficultés et à la crise que traverse le territoire, la direction du Téléthon modifie sa trentième édition. Elle doit avoir lieu le 30 novembre et le 1er décembre prochain. Mais, cette année, “compte tenu de la situation et des risques sécuritaires, (…) les collectes faites par les membres des Lions Club du territoire ne seront pas mises en place, ni le centre de promesse de don du 36 37”. Le centre de promesse de don prend place, en temps normal chaque année, au coeur de la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. En 2023, 261 promesses ont été recueillies, pour un montant total de 4,25 millions de francs. Les responsables de l’AFM Téléthon indiquent en revanche que si les associations locales ont l’envie et la possibilité de mettre en place une animation, sous une forme ou une autre, ils soutiendront l’initiative. Les dons seront donc possibles cette année : Par virement, sur le compte bancaire : 17939 09110 21856400104 49.

Par chèque, à l’ordre de l’AFM Téléthon adressé à : Coordination Téléthon NC, BP 1774, 98 845 Nouméa Cedex

Partager :