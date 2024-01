Face à la vague de chaleur, l’appel à la vigilance

D'après l'institut national de recherche et de sécurité, tout travail physique comporte un risque pour les salariés à partir de 28 degrés en extérieur. Sur les chantiers, les ouvriers se protègent comme ils peuvent en respectant les consignes de prudence rappelées par le gouvernement.

Dans les magasins, c’est la ruée vers les ventilateurs et les climatisations. Les installateurs de ces dernières croulent sous le boulot, parfois obligés de travailler en plein soleil.

Comme ces ouvriers d'un chantier à Nouméa. Pantalon, chaussures de sécurité, gilet par-dessus le tee-shirt pour être visible, Jean-Pierre déblaie des gravats sous plus de 30 degrés. Pas le choix. “Il y a beaucoup d’habitations autour. On ne peut pas travailler la nuit, ça gênerait.” Alors il se protège du mieux qu’il peut en se couvrant la tête et en buvant beaucoup d’eau. Deux à trois litres, estime-t-il. “On essaie de se mettre à l’ombre quand on peut, de s’adapter.”

Effort physique et soleil écrasant font rarement bon ménage, Gaston en a bien conscience. Il lui est déjà arrivé de faire un malaise alors il écoute son corps et quand il sent la faiblesse le gagner, il s’arrête et rejoint un coin d’ombre. D'après l'institut national de recherche et de sécurité, tout travail physique comporte un risque pour les salariés à partir de 28 degrés en extérieur.



Des consignes de bon sens

“Si on a des sensations d’étourdissement, de soif, de fatigue, il ne faut ne pas hésiter à se rapprocher de son médecin”, souligne Jean Baptiste Gaumery, infirmier de santé publique à la direction des affaires sanitaires et sociales. A ceux qui en ont la possibilité, il conseille de ne pas sortir et de ne pas faire d’efforts ou de sport aux heures le plus chaudes. A ceux qui n’ont pas le choix, il rappelle l’importance de se protéger la tête d’une casquette ou d’un chapeau, la peau avec de la crème solaire, les yeux avec des lunettes de soleil.

A tous les Calédoniens, il recommande de boire 1,5 litre d’eau par jour, d’éviter l’alcool, qui déshydrate, et de veiller sur les plus fragiles. Autre consigne de bon sens : ne jamais laisser les enfants ou les animaux dans une voiture, même pour quelques minutes. “Il y a des accidents chaque année.”