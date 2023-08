Victimes de leur succès, les repas du midi redeviennent payants à l'université

Depuis la rentrée, tous les repas étaient gratuits pour les étudiants des campus de Baco, à Koné, et de Nouville, à Nouméa. Mais la Maison de l'étudiant, qui gère cette restauration, n'a plus le budget pour poursuivre l'opération. Les repas du midi sont redevenus payants.

Mathieu Ruiz Barraud (édité par Cécile Rubichon) •

Pour participer à la lutte contre la précarité alimentaire, en début d'année, la Cafat a accordé 25 millions de francs de subvention à la Maison de l'étudiant, qui gère les restaurants universitaires de Nouville et de Baco. De quoi offrir entre 70 000 et 80 000 repas aux étudiants. Depuis la rentrée de mars, tous les repas étaient gratuits. Petits-déjeuners, déjeuners et dîners. Seul le snacking restait payant.

"On ne pouvait plus suivre financièrement"

L'opération a eu un succès fou. "La fréquentation du resto U a été multipliée par quatre ou cinq", explique Yannick Lerrant, directrice de la Maison de l'étudiant. Alors que 52 000 repas ont été servis en 2022, plus de 20 000 l'ont été rien qu’en mars 2023. "La subvention a été consommée en quatre mois. On ne pouvait plus suivre financièrement."

Depuis ce lundi 21 août, les repas du midi sont redevenus payants. Grâce aux aides, ils coûtent 120 francs pour un boursier, 400 pour les autres. Ceux du matin et du soir restent gratuits.