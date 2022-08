"Femme d'esprit et d'histoire", "féministe kanak", "pionnière de la littérature" : réactions après le décès de Déwé Gorodey

Institutions de la Nouvelle-Calédonie, partis, députés, enseignement, monde littéraire... Paroles, après la mort, ce week-end, de l'auteure et femme politique Déwé Gorodey au terme d'une longue maladie.

Avec Déwé Gorodey, une femme connue pour ses engagements, ses textes et son parcours politique s'est éteinte dimanche 14 août. Tour d'horizon des réactions suscitée par cette disparition.

Louis Mapou, président du gouvernement : "C’est un long parcours"

"Je suis très affecté parce que c’est un long parcours. C’était quelqu’un qui était, dans son engagement, animé par une fidélité à deux choses : la liberté, la liberté de choisir, la construction de toutes les conditions pour que chaque individu puisse avoir le choix de ce qu’il a envie, de ce qu’il peut faire, et c’est aussi un esprit de liberté qui était au cœur-même de son engagement pour l’émancipation de la culture kanak."

En tant que membre du gouvernement, cette femme de lettres a permis la création de la Maison du livre, le Pôle d’export de la musique et des arts de Nouvelle-Calédonie, la Case des artistes, la structuration du réseau de lecture publique, la création des maisons de la femme, du salon du livre océanien (Silo), le projet artistique et culturel du médipôle, pour ne citer que quelques exemples. Communiqué du gouvernement

Roch Wamytan, président du Congrès : « Un parcours exceptionnel »

"Déwé était son deuxième prénom, Gorodey (ou Gorodé) son nom de jeune fille, qu’elle avait choisi de porter dans sa vie publique. (…) Tout au long de sa vie, ses engagements politique et culturel seront menés de front avec force, détermination et cohérence pour signer un parcours exceptionnel."

Aloisio Sako, bureau politique du FLNKS : une "vie de luttes"

"Elle nous quitte mais nous lègue un héritage conséquent, celui de la valorisation des langues kanak et des signes identitaires, la reconnaissance de la culture kanak et la lutte pour l’indépendance de notre pays (…). Que cette vie de luttes reste dans les mémoires et que chacun puisse s’en imprégner. (…) Le FLNKS rend hommage à cette femme de convictions, cette femme d’esprit et d’histoire, cette femme d’engagement et de rêve mais surtout le FLNKS honore la mémoire de cette dame qui aura marqué de son passage fugace sur Terre, l’histoire de notre Kanaky Nouvelle-Calédonie."

Exécutif provincial Sud : "Elle s’attacha à faire bouger les choses et les lignes"

"Déwé Gorodey aura mené tous ses combats avec dignité et sincérité tout en respectant les convictions des autres. A ce titre, elle fut un modèle. Dès la création du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie par l’Accord de Nouméa, elle en fut un membre actif et d’une longévité inégalée. Ça n’est que la maladie qui en 2019 la contraignit à se retirer de la vie politique publique. Dans les fonctions qu’elle occupa, comme vice-présidente ou comme membre du gouvernement en charge des femmes, des affaires coutumières et de la culture, elle s’attacha à faire bouger les choses et les lignes."

Philippe Dunoyer, député de la première circonscription : "Une rare personnalité"

"Admirable par son engagement infatigable tant dans son combat politique que pour les causes qu’elle a défendues toute sa vie, Déwé incarnait pour moi la droiture, la simplicité, la fidélité à ses convictions et le courage (notamment dans son combat contre la maladie). Elle était une femme d’esprit et une femme forte, à la personnalité attachante et au caractère bien trempé, dévouée à l’intérêt général et à la défense sans faiblesse de la condition des femmes calédoniennes. Toujours avec ce sourire inimitable et ses yeux malicieux. Une rare personnalité."

Nicolas Metzdorf, député de la seconde circonscription : « Un bon souvenir »

"Nous nous étions rencontré à mes débuts en politique, elle m'avait reçu avec le collectif pour un drapeau commun. Elle n'avait pas forcément la même vision des choses mais elle avait tenu à nous rencontrer afin d'échanger sur le sujet. Je l'ai retrouvée bien plus tard lorsque nous avons siégé ensemble au gouvernement. Avec toujours beaucoup de bienveillance à mon égard alors que j'étais benjamin du gouvernement, je garde un bon souvenir de ma relation avec elle."

Jean-Louis d’Anglebermes, président du Césé-NC : un "soutien sans faille"

"Elle a travaillé sur deux dossiers particulièrement importants : l’enseignement des langues kanak et les signes identitaires dont elle présidait la commission, et qui a notamment permis l’adoption par le Congrès d’un hymne et d’une devise, 'Terre de parole, terre de partage'. Elle est à l’origine de la création de l’ALK (Académie des langues kanak), du lancement de la Fête de la citoyenneté chaque 24 septembre et de l’installation d’une Maison de la condition féminine à Ponérihouen. Le Césé a pu compter sur [son] soutien sans faille lors des autosaisines sur la condition féminine, notamment sur celle intitulée 'gouvernance des femmes calédoniennes : le pouvoir décisionnel'."

Alcide Ponga, Rassemblement-LR : "Ces anciens qui ont fait les choses après les Signataires"

"Les figures politiques d’un côté comme de l’autre [nous ont inculqué] la façon de faire de la politique. (…) On n’a peut-être pas les mêmes points de vue, mais on se respecte et on se dit les choses s’il faut. Pour ma part qui est issue de la jeune génération, on rend hommage à ces anciens-là qui ont fait les choses après les Signataires, et qui nous ont amenés jusque-là où est aujourd’hui , la fin des accords."

MOI : une "féministe kanak"

"Le Mouvement des océaniens indépendantistes rend hommage « au travail de Déwé Gorodey pour la condition féminine et la culture en Kanaky. Cette féministe kanak, femme politique et femme de lettres, restera, à notre sens, une référence pour les générations futures."

Virginie Soula, maître de conférences en lettres à l’UNC : "La première écrivaine kanak francophone".

"Sous les cendres des contes, dans les années quatre-vingts, [est] le premier recueil poétique écrit par un Kanak. C’est un acte fondateur. Déwé Gorodey est une des pionnières de la littérature écrite francophone kanak. Son message est difficile à résumer parce qu’il a traversé les époques. Il était extrêmement militant dans les années quatre-vingts et puis il a suivi un petit peu l’évolution politique, comme sa carrière, vers le destin commun, le vivre-ensemble, réfléchir au statut de la femme kanak, à s place dans la société. Tout ça transparaît dans sa littérature.

Asee : "Un impérissable souvenir parmi ses collègues et ses élèves"

"C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de cette grande dame dont l’œuvre au sein de l’Alliance scolaire en tant que professeur de français à Do Neva avant sa prise de fonction au gouvernement de Nouvelle-Calédonie en 1999, demeure estimée. Dévouée à l’émancipation des femmes comme à l’amélioration des conditions d’apprentissage linguistique des enfants, elle laisse un impérissable souvenir parmi ses collègues et ses élèves comme dans tout le pays qu’elle a contribué à bâtir à la force de son cœur, de sa culture et de sa plume"