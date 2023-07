Fête du 14 juillet. Au programme en Calédonie: lampions, défilé militaire et feux d'artifice

Il est revenu, le temps des lampions et autres flonflons. Quels rendez-vous, ces prochains jours, pour marquer la Fête nationale en Nouvelle-Calédonie ? Tour d'horizon.

Françoise Tromeur •

Pas d'école, vendredi. Place au pont du 14 juillet, et aux animations organisées pour marquer la Fête nationale. Elles s'étirent du jeudi 13 juillet jusqu'au week-end, selon la commune où ça se passe.

A Nouméa

Comme chaque année, deux grands moments de célébration : le défilé aux lampions avec son feu d'artifice, et le défilé militaire.

Mercredi 12 juillet

Répétition du défilé militaire, ce qui va occasionner des perturbations dans la circulation et le stationnement au centre-ville. Jeudi 13 juillet

-Stationnement interdit dans certaines rues du centre-ville à partir de 14 heures, et d'autres encore à compter de 18 heures.

-Circulation interdite à partir de 16 heures sur des portions de rues, puis interrompue à d'autres endroits au passage des lampions, notamment.

-A partir de 18h30, distribution de six mille lampions par la mairie place Bir Hakeim ;

-A 19 heures, départ du cortège illuminé en direction de la place des Cocotiers ;

-Vers 19h30-19h45, feu d'artifice tiré depuis le toit de l'hôtel de ville ;

-De 20 heures à 22h30, bal animé par DJ Jeff place de la Marne.

-Sans oublier des manèges, des jeux et de la restauration.

Vendredi 14 juillet

La traditionnelle et principale cérémonie du 14 juillet aura lieu vendredi, à partir de 9 heures, à Nouméa. Le défilé militaire va emprunter l'avenue de la Victoire-Henri-Lafleur, avec passage "pédestre, équestre et motorisé" des troupes. Les différentes unités des forces armées en Nouvelle-Calédonie mais aussi la gendarmerie, la police nationale, la sécurité civile, les douanes, la police municipale de Nouméa ainsi que les pompiers de la ville. Sans oublier le régiment du service militaire adapté, qui déambulera en chantant. On devrait aussi entendre le son de la cornemuse, maniée par une fanfare composée de militaires à la retraite et d’anciens réservistes venus de Brisbane. Elle est passée cette semaine dans des établissements scolaires du Grand Nouméa, comme le collège Gabriel-Païta. Ecoutez le reportage tout en ambiance de Coralie Cochin.

À Dumbéa

Jeudi 13 juillet, à 14 heures, cérémonie au monument aux morts situé à l'hôtel de ville. A partir de 17 heures, animations, manèges et concerts avec le festival "Trompettes sous les étoiles" au complexe sportif à côté du lycée Dick-Ukeiwë ; à 18h30, distribution des lampions aux halles (près du cinéma) ; à 18h45, départ de la retraite aux flambeaux ; à 19h30, feu d'artifice, si les conditions météo le permettent.

La circulation sera par conséquent réglementée sur plusieurs rues.

Au Mont-Dore

Jeudi 13 juillet, à partir de 16h30, animations, châteaux gonflables et jeux à Plum, au parc Bloc ; à 17h30, distribution des lampions ; à 18h30, retraite aux flambeaux ; à 18h45, danse du feu ; à 19 heures, feu d'artifice en baie de Plum (navettes toutes les trente minutes à partir de 16 heures, entre les écoles La Rizière de La Coulée et La Briquèterie du Vallon-Dore, et celle de La-Croix-du-Sud à Plum).

Il en résulte des perturbations dans le stationnement et la circulation.



Le lendemain, fête du Sport et des associations, au complexe sportif de Boulari, de 8h30 à 16 heures.

A Païta

Jeudi 13 juillet, cérémonie à 10 heures au monument aux morts. Sur la place du village, à partir de 15 heures, animations musicales, maquillage, jeux et restauration ; à 18 heures, distribution des lampions ; à 18h45, retraite aux flambeaux ; à 19h30, feu d’artifice.



A Boulouparis

Vendredi 14 juillet, à 11h30, dépôt de gerbes au monument aux morts, suivi d’un banquet républicain au centre culturel. Puis samedi 15 juillet, de 10 heures à 16 heures, marché de la gastronomie française, avant la marche aux lampions à 17 heures au départ de la mairie, suivie d’un lâcher de lanternes.

A Bourail

Vendredi 14 juillet, à 10 heures, cérémonie place de l'église avec une remise de galons aux sapeurs-pompiers et défilé militaire (RSMA, troupes du Rimap basées à Nandaï, classe défense du collège Louis-Léopold-Djiet et pompiers de la commune. Puis buffet républicain. Rendez-vous ensuite dès 15 heures pour des animations autour de la halle des sports (châteaux gonflables, stand de maquillage aux couleurs du 14 juillet, DJ et restauration). A la nuit tombée, aux alentours de 18 heures, feu d'artifice tiré depuis le terrain de football.

A Farino

Vendredi 14 juillet, dépôt de gerbes à 9h30 au monument aux morts, collation à 10h30, barbecue à 11h30 et bal populaire à partir de 12h30.

A Koné

Vendredi 14 juillet, cérémonie de dépôt de gerbes au centre-ville à 10h30 et défilé à 11 heures. Perturbations de stationnement et de circulation dès 6 heures.

A La Foa

Jeudi 13 juillet, dépôt de gerbes au monument aux morts à 10 heures, retraite aux flambeaux à partir de 18h30, feu d'artifice vers 19h15 et bal champêtre animé par DJ Jonathan au centre socioculturel dès 19h30.

A Moindou

Jeudi 13 juillet, à 14 heures, dépôt de gerbes au monument aux morts, puis goûter.