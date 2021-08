Formations, recherche, infrastructures : les grands projets réalisés par l'Université de Nouvelle-Calédonie

Quels ont été les grands chantiers de l’UNC ? Retour sur la mandature de Gaël Lagadec, président de l’Université de Nouvelle-Calédonie, qui passera la main la semaine prochaine.

Formations, recherche, infrastructures, l’Université de Nouvelle-Calédonie a réalisé de nombreux projets ces dernières années. Parmi les grands projets concrétisés, durant les mandatures de Gaël Lagadec, président de l’UNC, on retrouve notamment la création de l’Institut d’administration des entreprises, en septembre 2020. Le concept ? Proposer une école de management pour répondre aux besoins du Territoire. Avec un seul objectif : former les futurs cadres calédoniens. Une formation qui leur permet également de monter compétence à travers des programmes de formations en continue.

L’UNC ne s’est pas arrêtée là. Elle a aussi contribué à la promotion de l’entreprenariat avec le dispositif PÉPITE. Un programme qui accompagne et aide les étudiants à concrétiser leur projet de création d’entreprise. Depuis sa création en 2019, 62 étudiants entrepreneurs ont bénéficié de ce dispositif.

La recherche au coeur des projets de l’UNC

Côté recherche, l’UNC s’est démarqué avec le développement du CRESICA. Un consortium qui regroupe plusieurs établissements pour la Recherche, l’Enseignement supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie. Un partenariat qui a notamment travaillé sur la problématique de l’eau ou encore sur la santé publique. On note aussi la montée en puissance du Pôle Sigma. Un équipement de haute technologie consacré aux usages numériques et à la recherche de pointe.

L’Université française de Nouvelle-Calédonie a également multiplié ses partenariats dans la région : Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu ou encore Wallis et Futuna. Sur le caillou, l’inauguration du campus de Baco à Koné, situé sur un foncier de statut coutumier, avait aussi retenu toutes les attentions. L’Université compte aujourd'hui plus de 3 100 étudiants.

Gaël Lagadec, qui a présidé l'Université de la Nouvelle-Calédonie durant 8 ans, soit durant deux mandats, revient sur son parcours et sur les enjeux de l'UNC.