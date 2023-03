Gérald Darmanin attendu ce jeudi soir en Nouvelle-Calédonie

Koné, Nouméa, mais aussi Port-Vila au Vanuatu, avant un retour à Nouméa : le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer fait son retour dans le bassin calédonien, trois mois après son précédent déplacement. Entretiens politiques, discussions bilatérales ou inaugurations, voici le programme annoncé à ce jour.

Françoise Tromeur, avec Dave Waheo-Hnasson •

Le programme officiel a été envoyé aux rédactions en début de nuit, ce mercredi. Comme prévu, Gérald Darmanin effectuera une nouvelle visite officielle en Nouvelle-Calédonie. Du jeudi 2 au dimanche 5 mars. Un séjour écourté, avec la grande mobilisation nationale contre la réforme des retraites annoncée le mardi 7 mars. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a tout de même maintenu son déplacement, C’est "un dossier qu’il traite avec sérieux, pragmatisme, et dans le respect des élus", nous a-t-on confié. Il est attendu ce soir, vers 23 heures. Voici le déroulement prévisionnel.

Vendredi 3 mars

9 heures, à Koné, hôtel de la province Nord. Entretien avec son président (et patron du Palika) Paul Néaoutyine.

15h30, à Nouméa, au Congrès, entretien avec son président, l'UC Roch Wamytan.

17 heures, au haut-commissariat, réunion avec une délégation du FLNKS. On sait que le front indépendantiste a demandé ces bilatérales avec l’Etat après le maintien de la troisième consultation référendaire. Et affirmé qu'il ne sera question que de la pleine souveraineté de Kanaky.

Samedi 4 mars

9 heures, arrivée attendue à Port-Vila au Vanuatu. Une visite diplomatique tributaire de la météo. Entretien prévu avec l'ambassadeur de France, Jean-Baptiste Jeangene-Vilmer.

10 heures, résidence du Premier ministre. Entretien avec Ishmael Kalsakau. Puis direction le ministère des Affaires étrangères pour un entretien avec Jotham Napat. Et cap sur le ministère des Affaires intérieures, où Gérald Darmanin doit rencontrer Christophe Claude Emelee.

12h30, résidence de l'ambassade de France, échange avec la communauté française.

15h30, de retour en Calédonie, à Nouméa, inauguration de l'école de police.

16h45, au haussariat, entretien avec Sonia Backès en tant que présidente de la province Sud.

18 heures, à la mairie de Nouméa, inauguration du bureau consulaire du Japon.

19 heures, au haussariat, bilatérale avec les responsables politiques non indépendantistes. Ils entendent évoquer le calendrier des discussions et des bilatérales pour aboutir au plus tôt à un statut définitif dans la République. Mais aussi la réforme constitutionnelle, ou encore de l’ouverture du corps électoral. Un dîner

Climat social tendu

Le programme de dimanche "sera communiqué ultérieurement". Une visite qui survient dans un contexte social tendu, autour du Ruamm et de la SLN. Le sujet nickel sera d'ailleurs très certainement abordé. On se souvient des propos de Gérald Darmanin lors de sa précédente venue, fin novembre-début mars : "On doit savoir quel est le projet industriel derrière le nickel".