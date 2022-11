Grève générale dans la fonction publique : Steeves Teriitehau, secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, invité de la matinale

Invité de la matinale radio, ce lundi 28 novembre, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, Steeves Teriitehau, s’est exprimé sur le mouvement de grève lancé par une intersyndicale constituée de la "Fédé", la Cogetra et le Soenc fonction publique. Elle réclame toujours la revalorisation du point d’indice pour l’ensemble des agents et retraités de la fonction publique à compter du 1er janvier 2023.

Sheïma Riahi •

L’intersyndicale veut maintenir la pression sur le gouvernement. A l’appel de la Fédération des fonctionnaires, de la Cogetra et du Soenc fonction publique, une grève générale est en cours sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Les syndicats réclament toujours la revalorisation du point d’indice de l’ensemble des fonctionnaires, agents contractuels et retraités de la fonction publique. En clair, le point d’indice sert à calculer le salaire brut des agents du public, qu’ils soient fonctionnaires, contractuels ou retraités.

"Nous sommes conscients des problèmes économiques et budgétaires de la Nouvelle-Calédonie, c’est donc pour ça que nous avons demandé une revalorisation du point d’indice par un échelonnement, pour permettre à la Calédonie de trouver les recettes suffisantes pour pallier cette nouvelle dépense", a expliqué Steeves Teriitehau. Soit une revalorisation par an de 1 % à compter du 1er janvier 2023 pour atteindre les 3,5 %.

Faire face à l'inflation

Si l’intersyndicale réclame une hausse des salaires, c’est pour "faire face à l’inflation". Citant l’exemple de la Métropole, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires a indiqué que "la valeur du point d’indice a été fixée à 3,5 % depuis le 1er juillet 2022 pour lutter contre l’inflation établie à 3,6 %".

Et de préciser : "Nous ne demandons pas une homologie mais de trouver un moyen pour pallier à cette perte de pouvoir d’achat car l’inflation a bondi en Calédonie de 5,2 %, avec une hausse de l’ordre de 40 % des carburants et du gaz en deux ans. Et à cela s’ajoutent les taxes comme la CCS", la Contribution calédonienne de solidarité. Contrairement à la Métropole, le point d’indice est gelé pour les fonctionnaires territoriaux depuis 2017.

"Il y a urgence"

Du côté du gouvernement, un état des lieux a été proposé. "Pas acceptable", selon les syndicats, car "des propositions d’échelonnement ont été faites depuis le mois de juillet, mais aucune étude chiffrée n’a été menée depuis par l’exécutif". Alors face à "l’urgence", le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires a rappelé que le combat devait être collectif et qu’une solution consensuelle devait être trouvée rapidement. A défaut, l’intersyndicale entend se remobiliser l’an prochain.

Un entretien à retrouver ici.