Immobilier : l’accès à la propriété bientôt débattu au Congrès ?

Après l’article 27 et l'avenir des squats, le groupe UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil Océanien s’attaque à l’accès à la propriété foncière, qu’il veut limiter aux citoyens calédoniens pour le marché de l’ancien. Une proposition de loi a été déposée jeudi, au Congrès.

Coralie Cochin •

Les constructions neuves ne sont pas visées par la proposition de loi. • ©Claude Lindor

Sur le modèle australien et néo-zélandais

Trois textes en 15 jours

Signée par Pierre Chanel Tutugoro, le chef du groupe UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil Océanien au Congrès, et déposée ce jeudi, vers 15 h, sur le bureau du Congrès, la proposition de loi du pays évoque la possibilité d’uneDans l’article 1er de cette proposition, le groupe souhaite que « les constructions à vocation résidentielle, à l’exception des constructions neuves ne (puissent) être cédées qu’à des citoyens de la Nouvelle-Calédonie au sens de l’article 4 de la loi organique du 19 mars 1999 ». Autrement dit,aux Calédoniens inscrits sur la liste électorale provinciale, comme pour l'emploi local.Cette proposition ne concerne que les. « Le marché de la construction neuve restera ouvert comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi que le marché foncier », précise le groupe à majorité indépendantiste dans l’exposé des motifs.« Les Calédoniens, dans leur diversité, n’ont pas nécessairement les moyens des populations arrivées qui les concurrencent sur le marché », justifie le groupe UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil Océanien, tout en évoquant des effets « d’inflation » sur les prix de l'immobilier.Dans son exposé des motifs, toujours, le groupe estime que « c’est à ce prix que les jeunes Calédoniens pourront accéder aux maisons et aux logements sans s’exiler de plus en plus loin de la ville-centre ».En deux semaines, c’est le troisième texte de l’ UC-FLNKS et Nationalistes et Eveil Océanien qui se retrouve sur le bureau du Congrès. Le 18 septembre, le groupe avait déposé une proposition de résolutionsuivi quelques jours plus tard d’une proposition de loi du pays sur la restructuration des squats pour y « améliorer les conditions de vie ».