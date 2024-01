Incendies : les renforts nationaux sont arrivés en Calédonie

Les renforts de la Sécurité civile nationale sont arrivés sur le territoire. 30 hommes et femmes spécialisés dans les feux de forêt. Ils viendront en appui de nos soldats du feu, pendant un mois.



Ce sont des renforts qui étaient attendus et qui vont permettre à nos soldats du feu de souffler un peu.

Après des semaines de lutte quasi continue, le gouvernement calédonien a demandé des renforts à l'Etat en milieu de semaine dernière. Trente spécialistes de la lutte contre les incendies sont arrivés samedi soir à l'aéroport de La Tontouta.

"Un renfort et un réconfort"

Pour le général Frédérci Marchi-Leccia, le directeur de la Sécurité civile, ces renforts vont, en premier lieu, permettre aux pompiers communaux d'avoir un peu de répit. "Leur mission sera de renforcer nos propres équipes, qui sont sur le terrain depuis plusieurs semaines et qui sont un peu fatiguées. L'idée, c'est de préserver le capital humain des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie en leur apportant un renfort et un réconfort qui leur permettront de prendre un peu de repos avant d'être redéployés sur les différents théâtres d'opérations."

Les trente hommes et femmes de la Sécurité civile arrivés à La Tontouta pour renforcer les pompiers calédoniens. • ©Luigi Wahmereungo Palmeri / NC la 1ère

Mission de trente jours renouvelable

La mission de cette unité est prévue pour trente jours mais sa durée pourrait être prolongée selon l'urgence de la situation. Il faut dire que la saison a été éprouvante pour les équipes sur le terrain. En 2023, ce sont plus de 20 000 hectares qui ont été dévastés par les flammes. Des mois de lutte de façon quasi continue pour les soldats du feu calédoniens, pour combattre des incendies majoritairement d'origine humaine. Depuis juin, pas moins de 1 620 départs de feu ont été constatés sur le territoire.

J'ai des camions, et maintenant j'ai des hommes, on va pouvoir être efficaces. Général Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la Sécurité civile.

Le général Frédéric Marchi-Leccia, directeur de la Sécurité civile. • ©Luigi Wahmereungo Palmeri / NC la 1ère

"Cette année, c'est particulier, précise le général Marchi-Leccia, nous avons vraiment des moyens opérationnels à leur confier. J'ai des camions, et maintenant j'ai des hommes, on va pouvoir être efficaces et faire face à cette vague de feux et surtout permettre à nos gens de se reposer, parce que la fatigue est souvent à l'origine d'accidents, voire de décès."

S'adapter aux spécificités locales

Ces trente hommes et femmes, spécialistes des situations d'urgence et des feux de forêt, issus de l'unité d'instruction et d'intervention de la Sécurité civile de Brignoles, en Provence, devront rapidement se familiariser avec les spécificités du terrain calédonien auprès des sapeurs-pompiers locaux afin d'établir un plan d'action efficace. Ils seront déployés sur les centres de la Sécurité civile du pays, deux tiers dans le Nord et un tiers dans le Sud.

Le capitaine Mathilde, cheffe du détachement de pompiers de la Sécurité civile de Brignoles. • ©Luigi Wahmereungo Palmeri / NC la 1ère

"Observer les méthodes de travail locales"

"Nous serons organisés en plusieurs groupes pour nous déployer sur le terrain. L'impératif sera de communiquer et de se réorganiser mais surtout de prendre des repères et des consignes en observant les méthodes de travail locales et les spécificités de la végétation, de la météo et du terrain, explique le capitaine Mathilde, cheffe du détachement. Ça passera donc par une phase d'observation, d'adaptation et d'échanges avec les sapeurs-pompiers locaux qui nous montreront comment bien les renforcer et s'insérer dans leur dispositif."

Théophile de Lassus, directeur de cabinet du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie. • ©Luigi Wahmereungo-Palmieri / NC La 1ère

Solidarité nationale

La demande de renfort transmise en milieu de semaine dernière a reçu un écho favorable et rapide de la part de l'Etat. "Depuis plusieurs mois, nous aidons la Nouvelle-Calédonie dans la lutte contre les incendies, appuie Théophile de Lassus, directeur de cabinet du haut-commissaire. Nous avons mis à disposition des moyens des armées et de la gendarmerie nationale. Depuis plus d'une semaine la Calédonie connaît un nombre important de feux avec une Sécurité civile calédonienne extrêmement mobilisée. Le gouvernement a donc demandé l'appui de l'Etat et bien évidemment le ministère de l'Intérieur a donné son accord au titre de la solidarité nationale."