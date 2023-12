Incendies volontaires : quatre personnes convoquées devant la justice

Alors que les feux se sont multipliés ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie, plusieurs interpellations ont eu lieu dans le cadre d’enquêtes pour incendie volontaire. Quatre personnes, dont un adolescent, sont ainsi convoquées devant la justice l'an prochain pour des affaires qui ont concerné la semaine dernière Ouégoa, Koné, Dumbéa et Boulouparis.

L’annonce concerne quatre enquêtes différentes, diligentées la semaine dernière par la gendarmerie. Détail.

Ouégoa

Lundi 11 décembre, vers 10 heures du matin, un feu de cabane a été déclenché à Ouégoa, dans le cadre d’un litige. Il s'est propagé aux brousses avoisinantes. C’est ce que relate ce mercredi un communiqué d’Hélène Gaudet, procureure adjointe de la République. "Âgé de 22 ans, demeurant à Ouégoa, le mis en cause fait l’objet d’une convocation devant la section détachée de Koné le 19 juin 2024."

Koné

Lundi 11 décembre, vers 13h30, "un individu allumait une dizaine de foyers à l'aide d'un briquet dans la brousse entre la tribu de Poindah et la zone artisanale de Baco, à Koné". Une cinquantaine d'hectares de végétation ont brûlé. "Interpellé quelques minutes après les faits, le mis en cause est âgé de 35 ans et demeure à Koné. Il fait l’objet d’une convocation devant la section détachée le 19 juin 2024."

Dumbéa

Jeudi 14 décembre, vers 10h30, c'est à Dumbéa rivière, à hauteur du trou des Nurses, qu'un important incendie s'est déclaré. "Deux jeunes individus étaient aperçus, ne parvenant pas à éteindre le feu que l’un d’entre eux venait de déclencher", raconte le parquet. Double interpellation. "L’un n’avait pas participé au déclenchement de l’incendie." Il a été laissé libre. "Le second, un mineur de 14 ans originaire de Nouméa, est convoqué devant le juge des enfants le 25 avril 2024."

Boulouparis

Enfin, dimanche 17 décembre, "un individu ivre mettait le feu à trois ou quatre points différents dans le secteur de La Ouenghi. Âgé de 33 ans, originaire de Nouméa et demeurant à Boulouparis, il fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 8 novembre 2024."