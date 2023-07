INFOGRAPHIES. Dans 77 % des accidents mortels depuis début 2023, les victimes ne portaient pas de ceinture

Vendredi, dans le Grand Nouméa, les gendarmes ont mené une opération de contrôles routiers avec des voitures banalisées. L'occasion de rappeler les bonnes pratiques alors que déjà 27 personnes sont mortes sur la route depuis le début de l'année. Dont 8 à Païta.

Laura Schintu et Cécile Rubichon •

En 2022, 70 personnes sont mortes sur les routes de Nouvelle-Calédonie. Un triste record qui ne semble pas avoir provoqué de réelle prise de conscience. Depuis début 2023, déjà 27 personnes ont été tuées. La dernière l'a été le 27 juin, à Dumbéa, sur la voie express. Il s'agissait d'un homme de 57 ans percuté par un pick-up alors qu'il tentait de traverser la route.

Cinq autres victimes avaient cette tranche d'âge. Mais d'après les chiffres compilés par la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), ce sont les 18-24 ans qui sont une fois de plus les plus touchés.

Dans 66 % des cas, le véhicule roulait au-delà de la vitesse autorisée. Et dans près de 80% des accidents mortels, les victimes ne portaient pas de ceinture de sécurité. Parmi les autres facteurs considérés comme étant à l'origine du drame ou ayant contribué à sa gravité, il y a par ailleurs toujours l'alcool, le cannabis et l'absence de permis de conduire valide.

Géographiquement, 52,2 % des accidents mortels ont eu lieu dans la province Sud. 30,4% dans la province Nord et 17,4% dans la province des Îles. Et Païta compte déjà 8 morts sur ses routes.

De l'analyse effectuée par la DITTT, ressort un autre constat : 40% des drames survenus ces six derniers mois ont eu lieu un week-end.