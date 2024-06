INFORMATIONS PRATIQUES. Circulation "fluide" entre Nouméa et Tontouta selon le haussariat, fermeture de presque toutes les écoles catholiques, le "Betico" arrêté pour carénage

Partager :

Le point matinal du haut-commissariat sur la situation en Nouvelle-Calédonie décrit une circulation "fluide" entre Nouméa et l'aéroport international. Après une journée mouvementée et beaucoup de rumeurs, on fait aussi le point sur les écoles ouvertes ou fermées. Par ailleurs, arrêt du "Betico" pour carénage. NC la 1ère recense les informations pratiques de ce jeudi 20 juin.

Françoise Tromeur avec rédactions de NC la 1ère

D'après le haut-commissariat, ça roule bien ce jeudi matin sur la RT1 entre Nouméa et l'aéroport de Tontouta. Par ailleurs, "le travail de sécurisation et de déblaiement du Mont-Dore Sud se poursuit". Les navettes maritimes vers Nouméa profitent aujourd'hui de quatre rotations du Coral palms. Côté écoles, les établissements catholiques devraient rester fermés. NC la 1ère relaie les informations pratiques de ce jeudi 20 juin. Des infos pratiques à suivre aussi ici.



Les routes "La circulation entre Nouméa et La Tontouta est fluide." Le haut-commissariat l'assure, dans un point de situation diffusé tôt ce matin. En revanche, "un important dispositif de sécurité est actuellement déployé en Nouvelle-Calédonie. La nuit écoulée a fait l'objet d'une attention particulière, avec un effort important de déploiement des forces de l'ordre. Au cours de la nuit, des troubles à l'ordre public sur Nouméa, notamment à Magenta, et le Grand Nouméa ont nécessité de nombreuses interventions des forces de l’ordre. Communiqué du haut-commissariat, le 20 juin 2024 Avec cette annonce pour la journée : "Le dispositif de sécurité renforcé continuera d'être déployé aujourd’hui sur le Grand Nouméa. En parallèle, le travail de sécurisation et de déblaiement du Mont-Dore Sud se poursuit." Le couvre-feu On rappelle qu'un couvre-feu est toujours en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Il est désormais interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. La vente d’alcool reste interdite (à l’exception des cavistes), tout comme la vente et le transport d’arme. La rentrée Mon école est-elle finalement fermée ? Attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Après une journée mouvementée et marquée par de l'inquiétude quant à la suite, des rumeurs et des inquiétudes fortes ont couru sur la suspension des cours, le report de certaines rentrées… De fausses informations, assuraient hier soir les autorités compétentes. On récapitule : les écoles primaires qui ont pu reprendre cette semaine devraient accueillir les enfants.

les collèges qui ont entamé une reprise progressive poursuivent eux aussi le mouvement.

en revanche, tous les établissements de la DDEC sont annoncés fermés ces jeudi et vendredi. Sauf à l’île des Pins. Les transports Le "Betico" Il n’y aura plus de rotation du Betico jusqu’au 4 juillet inclus, pour cause de carénage. Les navettes maritimes

Le dispositif est toujours en place, pour transporter les passagers par la mer entre le Mont-Dore et Nouméa. "La province Sud renforce le dispositif et double les capacités de transport", confirmait la collectivité mercredi soir.

Vols internationaux

Pour les informations sur Aircalin ce 20 juin et la liste des vols autorisés, se référer ici . D’après la compagnie, les vols UM sont indisponibles. Seuls les vols PMR sont possibles. Par ailleurs, lorsque le pont aérien est activé, le passager peut avoir un bagage en soute de 23 kg (uniquement) et un bagage cabine de sept kilos. L'aéroport de Tontouta

L'aéroport international de la Tontouta rouvre en journée, tandis que les vols commerciaux d'Aircalin poursuivent leur reprise progressive. Les accès peuvent désormais se faire avec les véhicules particuliers ou les transporteurs autorisés, les navettes ne sont plus obligatoires. Cependant, vu les conditions de circulation, le pont aérien entre Magenta et Tontouta est réactivé. Air Calédonie

Annonces d’Aircal, mercredi. "Le manque de visibilité sur l'évolution de la situation ne nous permet pas de communiquer de programme hebdomadaire, mais ce dernier est révisé quotidiennement et des vols supplémentaires sont ajoutés si la demande le justifie", explique la compagnie domestique. "C’est par exemple le cas avec la mise en vente d'une rotation supplémentaire prévue ce vendredi pour Ouvéa. Aussi, nous confirmons à nos clients la reprise des vols vers Koné à partir du 26 juin." L'aérodrome de Magenta

L'accès à l'aéroport de Magenta peut se faire directement via le rond-point de l'aérodrome pour toutes les personnes listées en tant que passager. La CCI suspend son service de navettes au départ de la gare routière des bus Raï.

Les passagers doivent se présenter par leurs propres moyens à l'aéroport. Un filtrage aura toujours lieu au niveau du rond-point et seules les personnes détentrices d’un titre de transport pourront accéder au site (un bagage autorisé). Les propriétaires des véhicules sont invités à se garer sur les parkings P2 et P4. Pour rappel, la billetterie de l’aérodrome est fermée. Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service. En cause : un important manque de sécurité. Il est question d'une interruption jusqu'à septembre.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Ils fonctionnent à Lifou. Autres services À Dumbéa, à compter de ce mercredi, l'Association pour l'accès au droit et l'aide aux victimes (Adavi) propose une permanence juridique gratuite en partenariat avec la mairie, chaque mercredi, de 8 heures à midi, à la Maison de la jeunesse, pour une durée de six semaines (26, avenue d'Auteuil). Concernant la province Sud, réouverture progressive des services de la direction de l’Emploi et du logement (DEL) situés à Nouméa et dans le Grand Nouméa, à partir de ce mercredi, de 8 heures à midi. Les sites :

-DEL Ducos Le Centre, à Nouméa, au 30 route de la Baie des dames

-DEL Païta, dans le village, derrière le centre médico-social.

-Espace jeunes, à Nouméa, rue Jules-Ferry.

Pour garantir la sécurité, l'accès est limité à 20 personnes maximum par site. Au Mont-Dore, le Centre communal d'action sociale est ouvert au public en continu de 8 heures à 15 heures.

