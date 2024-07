INFORMATIONS PRATIQUES. Couvre-feu à 22 heures, navettes maritimes pour le Mont-Dore, et navettes terrestres proposées à Tontouta

Une nouvelle semaine débute, avec du changement. Le couvre-feu commence une heure plus tard, ce soir. Des élèves du lycée Petro-Attiti reprennent, à Nouméa. Des établissements scolaires rouvrent encore. Au Mont-Dore, le ballet des navettes maritimes continue. Et l'aéroport de Tontouta a listé les arrivées pour lesquelles une navette conventionnée est recommandée. Ce sont les informations pratiques du lundi 29 juillet.

NC la 1ère collecte les informations pratiques pour ce lundi 29 juillet.

Le couvre-feu retardé d'une heure

Toujours un couvre-feu en vigueur sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie mais à partir de ce soir, il entre en vigueur à 22 heures, et non plus 21 heures, pour durer jusqu'à 5 heures. Il est par ailleurs prolongé jusqu'au matin du lundi 5 août.

On rappelle que la vente d'alcool dans les commerces reste interdite. Tout comme "le port, le transport et l'utilisation d'armes à feu et de munitions, sans motif légitime, ainsi que d'objets pouvant constituer une arme".

Les navettes maritimes avec le Mont-Dore continuent

Le dispositif exceptionnel de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa se poursuit cette semaine, avec l'impossibilité de circuler sur la route provinciale dans la traversée de Saint-Louis. Mary D princess, Coral palms et taxiboats, les horaires indicatifs sont à retrouver ici.

Autres navettes au départ de la Moselle, celles vers Numbo à Ducos et Nouville.

Navettes terrestres à l'aéroport

Les passagers qui arrivent de nuit à l'aéroport international sont "invités à regagner Nouméa" par les services de navettes conventionnées de la CCI "avec ou sans réservation". Elles attendent à la sortie de l’aérogare. Sont concernés les vols suivants :

mardi 30 juillet à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour

mercredi 31 juillet à 18h35, SB 631 en provenance de Papeete

jeudi 1er août à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour

vendredi 2 août à 21 heures, SB 141 en provenance de Sydney

vendredi 2 août à 21h10, SB 231 en provenance de Port-Vila

samedi 3 août à 18h35, SB 341 en provenance de Wallis SB341.

Plusieurs rentrées scolaires

En cette dernière semaine de classe avant les vacances d'août, les lycéens de Petro-Attiti en filière sécurité reprennent, toujours à Nouméa, mais au lycée Escoffier. Plusieurs établissements qui restaient fermés doivent aussi retrouver leurs élèves: le collège Paï Kaleone de Hienghène et à Poindimié, le centre scolaire de Tyé et l'école d'Ometteux.

