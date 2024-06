INFORMATIONS PRATIQUES. Crise en Nouvelle-Calédonie : la collecte des déchets ménagers continue, la DITTT rouvre partiellement et les livraisons de gaz se font progressivement

Un mois que les exactions ont commencé. Le quotidien des Calédoniens à changer et, chaque jour, de nouvelles structures rouvrent. Les vols internationaux et locaux reprennent timidement tandis que les structures de santé recommencent à fonctionner. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques de ce jeudi 13 juin.

Les émeutes ont commencé le 13 mai. Depuis un mois, la Nouvelle-Calédonie tourne au ralenti. Depuis quelques semaines, les services et les commerces rouvrent. Certains ne sont rouverts que partiellement. NC la 1ère fait le point pour ce jeudi 13 juin.

Les déchets ménagers

Dumbéa

Jeudi 13 juin, une collecte exceptionnelle de déchets ménagers aura lieu en porte à porte aux endroits suivants de la commune :

Becquerel

Butte de Koutio

Dumbéa-sur-Mer

Érudits

Fortunes de Mer

Koueta

Péage

Panda

Pointe à la Dorade

Pointe à la Luzerne

Les habitants sont invités à sortir leur bac (couvercle orange) dès le matin.

Les bennes provisoires restent en place, jusqu'à nouvel ordre, aux points de collecte suivants :

Katiramona, à côté de la salle omnisports

Quai d’apport volontaire nord, devant l'entrée

Parking du centre aquatique régional de Dumbéa, piscine de Koutio

ZAC Panda, en face de la station Total

Apogoti , à côté du Family Park

Païta

La tournée de ramassage prévue pour ce mercredi concerne le Grand Tamoa, qui n'a pas pu être collecté lundi. À partir de jeudi, il est prévu la reprise des tournées habituelles.

Le Mont-Dore

Collecte en porte-à-porte prévue ce jeudi, à La Coulée. Vendredi, à Yahoué, au Pont-des-Français, à Robinson, Boulari et Saint-Michel.

Benne provisoire à la mise à l’eau de la Conception, jeudi, de 9 heures à midi. Déchetterie de La Coulée ouverte du lundi au vendredi, de 8 heures à 11 heures, "pour les apports volontaires d’ordures ménagères en sacs fermés uniquement".

Bourail

Ouverture de la déchetterie, ce jeudi et vendredi aux horaires habituels.

Les commerces

Les commerces rouvrent de plus en plus mais le gaz manque toujours dans certaines stations.

Transports aériens et maritimes

International

Aircalin a mis à jour ses horaires de vols pour le 13 juin.

Les îles

Voici les conditions pour récupérer les voitures stationnées à l'aéroport de Magenta.

Le Betico informe qu'il ne prendra pas de fret ce vendredi 14 juin pour Maré et Lifou.

La DI3T

La direction des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT ou DI3T) annonce qu'elle rouvre ses portes ce jeudi 13 juin, de 9 heures à midi, à la Vallée-du-Tir, à Nouméa. Seuls les services concernant le permis de conduire, les certificats d'immatriculation et le transport seront accessibles. Les activités de contrôle technique et d'examen du permis de conduire restent "suspendues jusqu'à nouvel ordre".

Les mairies et services paramunicipaux

Païta

La ville de Païta, qui a été très marquée par les violences, rouvre ses locaux et reprend son activité à compter de ce mercredi. La mairie principale est ouverte de 7h30 à 15h30 (14h30 pour la régie, et pour tous les services le vendredi). Sont concernés l’ensemble des services généraux, à l’exception des services techniques et du service de l’urbanisme, "en cours de réinstallation après incendie des locaux".

Attention, certains services fonctionnent encore en mode dégradé. Par ailleurs, la mairie annexe, à Tontouta, reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Autre précision : "Le site de l’Arène du Sud n’est pas ouvert au public. En revanche, le parcours santé et les aires de jeux sont accessibles comme durant toute la période de trouble."



Concernant les services de cantine, de garderie périscolaire et de transport scolaire, "les prélèvements programmés le 12 juin ne seront pas effectués afin de prendre en compte l’absence de service du 13 mai au 16 juin", signale la mairie. "Les prélèvements de juillet seront maintenus si les conditions de reprise des services sont effectives."

Le Mont-Dore

Le Centre communal d'action sociale assure une permanence d'écrivain public à Boulari, vendredi 14 juin, de 9 heures à 11 heures. Un service gratuit afin d'aider celles et ceux qui ne se sentent pas capables de rédiger des courriers, textes ou demandes écrites diverses (renseignements au 41 03 20).

Koné

Touho

La santé

Les centres médico-sociaux

La province Sud a rouvert ses CMS de Montravel, à Nouméa, et de Dumbéa-sur-mer, pour les consultations médicales et de PMI (protection maternelle et infantile). Ils fonctionnent en matinée, de 9 heures à midi, plus de précisions ici.

Les cabinets médicaux

