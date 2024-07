INFORMATIONS PRATIQUES. De plus en plus d'écoles font leur rentrée ce mardi et les rotations maritimes entre le sud du Mont-Dore et Nouméa continuent

Dans les écoles, les élèves retrouvent peu à peu leurs classes et leurs professeurs. Le couvre-feu est toujours actif jusqu'au 8 juillet. Les navettes maritimes entre le sud du Mont-Dore et la Moselle se prolongent. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques de ce mardi 2 juillet.

Chaque matin les habitants du Vallon-Dore doivent rejoindre Nouméa via les navettes maritimes. Les rotations continuent ce mardi. La rentrée scolaire continue de s'échelonner et malgré la piste de l'aéroport de Wanaham dégradé, un vol pour Lifou devrait décoller mercredi.

Les transports

Les vols internationaux

Voici la liste des vols internationaux autorisés jusqu'au 7 juillet. Les avions qui ne sont pas listés "sont par conséquence annulés", selon Aircalin.

L'accès à l'aéroport de Tontouta

Le pont aérien entre l'aérodrome de Magenta, à Nouméa, et l'aéroport de Tontouta, à Païta, est levé ce mardi.

Air Calédonie



L'aérodrome de Lifou a été fermé, après une intrusion sur le tarmac et des dégradations. Pas de vol vers Wanaham ce lundi, mais une rotation est prévue pour mercredi 3 juillet.

Les navettes maritimes



Les navettes maritimes continuent de desservir le Vallon-Dore, Port-Boulari et Port-Moselle.

Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Il fonctionne à Lifou.

Les établissements scolaires fermés ou bien ouverts

Les écoles de Poum et Koumac accueillent les élèves à temps complet.

Les écoles primaires de Canala, Kouaoua, Ouégoa (en matinée uniquement), Poya, Nepoui, Pouembout, Kone et Voh offrent aux élèves un accueil temporaire aménagé.

Les écoles de Pouebo, Kaala-Gomen, Houailou, Ponérihouen, Poindimié, Touho et Hienghène restent fermées avec une continuité pédagogique.

Les écoles publiques en province Sud

À Nouméa, la plupart des établissements ouvrent ce matin, sauf Guy-Champmoreau à Tuband, Adrienne-Lomont à Saint-Quentin, Mathilde-Broquet à Portes de Fer) et Albert-Perraud à Magenta-Aérodrome. Pour ces écoles, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

À Dumbéa, quatorze écoles sont ouvertes aux horaires habituels, soit de 7h45 à 15h30, (liste à consulter ici). Tous les services périscolaires sont assurés : la garderie du matin (dès 6h30), la cantine et la garderie du soir (jusqu’à 16h30 uniquement).

En revanche, "quatre établissements scolaires demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, car ils ont subi des dégradations importantes ou que les conditions de sécurité ne sont pas remplies", a indiqué la mairie. "La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles." Il s'agit de Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio, et des établissements scolaires du lotissement Jacarandas : Les Niaoulis, Louis-Benebig ainsi que le groupe scolaire Louise-de-Greslan / Jacarandas.

Au Mont-Dore, six écoles publiques - sur les treize que compte la commune - restent toujours fermées, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, il s’agit des établissements suivants : Groupe scolaire de Saint-Michel, école primaire de La Rizière, école maternelle Les Coccinelles, groupe scolaire de La Briqueterie, école élémentaire du Vallon-Dore et école maternelle Les Dauphins.

À Païta, réouverture en demi-journée, le matin, des écoles communales publiques à compter de demain. Un service de garderie sera mis en place de 6h45 à 7h45 et de 11h30 à 12h30 (11h à midi le mercredi) jusqu’au vendredi 5 juillet. Le service cantine ne sera pas assuré.

Sont concernées : toutes les écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune à l’exception de Jean-Baptiste-Gustin, fermée jusqu’à nouvel ordre après l'incendie qu'elle a subie.

À Boulouparis, les écoles rouvrent ce mardi.

À Sarraméa, l'école est fermée du 2 au 5 juillet inclus.

À Moindou, l'école Odile-Forest ouvre ce mardi.

À La Foa, l'accueil des élèves commence ce mardi.

À Bourail,

Les écoles doivent rouvrir mardi.

À Poya, la reprise se fera le mercredi 3 juillet.

Dans les collèges et lycées publics

La liste détaillée des établissements ouverts et fermés est consultable ici.

Et retrouvez les informations pratiques concernant les collèges, lycées et écoles ici.

La santé

Les horaires des urgences de la clinique Kuindo-Magnin changent à partir du 1er juillet.

Banques

La Fédération bancaire française (FBF) annonce le lancement d'un dispositif spécifique de prêt relais à taux zéro (PTZ), dans un communiqué du 1er juillet. Ce dispositif est destiné à soutenir les entreprises sinistrées, couvertes par un contrat d’assurance multirisques, et en attente du versement de l’indemnisation à venir de leur compagnie d’assurance. Ce financement pourra prendre la forme d’un prêt ou d’une avance de trésorerie sans intérêts et sans frais dont l’échéance ne pourra excéder le 30 septembre 2024.