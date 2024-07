INFORMATIONS PRATIQUES. Des navettes pour Numbo et Nouville, le service de fret relancé par Air Calédonie et la garderie de nouveau opérationnelle dans les écoles de Nouméa

Dès ce mercredi, une offre de navettes maritimes est expérimentée pour desservir Numbo et Nouville, à Nouméa. Air Calédonie relance son service de fret, de façon progressive. Et la garderie reprend matin et soir dans les écoles nouméennes. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques ce mercredi 10 juillet.

Bonne nouvelle pour les parents de Nouméa, dès ce mercredi, la garderie revient dans les écoles qui sont ouvertes. Par contre, depuis mardi après-midi, les établissements catholiques de La Conception, au Mont-Dore sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Côté transports, Air Calédonie commence à reprendre son service de fret. Et il sera désormais possible de se déplacer, à Nouméa, entre la baie de la Moselle, Numbo et Nouville via la mer. NC la 1ère concentre ici les informations pratiques pour ce mercredi 10 juillet.

Des infos pratiques à suivre aussi ici

Les établissements scolaires fermés ou ouverts

À ce jour, on estime à huit mille le nombre de jeunes Calédoniens privés de classe ou de cours, faute d'établissement en état pour les accueillir.

Au Mont-Dore

Ce mardi, l'enseignement catholique a fermé jusqu'à nouvel ordre tous ses établissements de La Conception, au Mont-Dore, pour cause d'affrontements dans le secteur. Cela concerne le collège, le lycée Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph-de-Cluny.

Dans le primaire

À NOUMÉA

La mairie de Nouméa l'a annoncé hier : pour "les écoles publiques qui ont pu rouvrir leurs portes aux horaires habituels, le service de garderie du matin et du soir reprendra à partir du mercredi 10 juillet".

Concrètement, "les enfants pourront être accueillis avant et après la classe, aux horaires aménagés suivants : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis."

La reprise du service de garderie sera effective à partir du lundi 15 juillet, aux mêmes horaires, pour les écoles Broquet, Perraud, Trouillot - Hibiscus, Œillets, Roses et Burck.

Les services, ajoute la mairie, "continuent à se mobiliser pour permettre une reprise du service de garderie aux horaires habituels", c'est-à-dire jusqu’à 17h30.

Ce jeudi, deux écoles publiques supplémentaires reprennent, à Rivière-Salée : la maternelle Les Roses et Robert-Burck.

Dans le même quartier, trois établissements ont déjà retrouvé leurs élèves, mardi : Jacques-Trouillot, Les Hibiscus et Les œillets. Réouverture aujourd’hui, également, pour Mathilde-Broquet aux Portes-de-Fer et Albert-Perraud.

Pour Guy-Champmoreau, à Tuband, il est prévu dès le 17 juillet, que les élèves iront dans les locaux d’Eloi-Franc, à l’Anse-Vata.

Autres écoles encore fermées : François-Griscelli, à la Vallée-du-Tir, ainsi que celles de Rivière-Salée, la presqu’île de Ducos et Montravel.

Les élèves des Pervenches sont accueillis à Christine-Boletti.

À BOULOUPARIS

Les écoles ont rouvert ce mardi. Les transports scolaires reprendront jeudi. La maternelle de Nassirah reste fermée car la circulation sur la RP4 demeure compliquée.

À YATÉ

Rentrée des écoliers ce jeudi, selon la mairie.

À DUMBÉA

Selon la mairie, l'école Mainguet du centre urbain est ouverte le matin. À Koutio, les écoles Niaoulis, Benebig, de Greslan et Jacarandas restent fermées.

Dans le secondaire

Le vice-rectorat met à disposition ici la liste des collèges et lycées publics ouverts ou fermés.

Au Mont-Dore, le lycée public reprend cette semaine, à Saint-Michel. Une rentrée échelonnée (classes de première mardi, CAP mercredi, classes de seconde jeudi, classes de terminale vendredi).

À Dumbéa, reprise effective également au lycée Dick-Ukeiwë. La rentrée au collège Edmée-Varin d'Auteuil est annoncée pour jeudi 11 juillet.

À Nouméa, la rentrée au collège de Kaméré, à Ducos, est annoncée pour le 15 juillet.

Restent fermés jusqu'à nouvel ordre les collèges de Plum au Mont-Dore, La Roche à Maré, Thio, Yaté, Canala, Hienghène, Houaïlou, Ouégoa, Poindimié, Poya. Même chose pour les lycées de Poindimié et Touho.

DDEC

Voici la liste de tous les établissements privés de la DDEC ouverts ou fermés.

Les services municipaux

À l'île des Pins, les services municipaux sont fermés ce mardi encore "suite à des faits d'incivilité".

Les transports

Air Calédonie reprend le fret

La compagnie aérienne domestique annonce la "reprise progressive du service fret à partir du 10 juillet, pour l'ensemble de ses destinations, avec des horaires adaptés" :

-au comptoir fret de l'aéroport de Magenta, du lundi au samedi, de 7 heures à 12h30.

-aux comptoirs fret aux différentes escales, du lundi au dimanche, uniquement aux heures des vols.

L'accès à l'aérodrome de Magenta reste sous le contrôle des autorités et l'accès en voiture est par conséquent très limité. Les clients arrivant à pied pourront accéder au comptoir fret directement avec leur colis.





• Une nouvelle offre de navettes maritimes, à Nouméa

Dès ce mercredi, des navettes sont proposées pour desservir par la mer des presqu'îles de Nouméa, du lundi au vendredi.

Deux lignes distinctes partiront du Port Moselle :



Ligne 1 : direction Numbo

Ligne 2 : direction Nouville et 1881 (près de l'université)

C'est un projet pilote, annoncé du 10 juillet au 8 octobre pour "tester l'intérêt et les besoins des usagers sur ces nouveaux trajets maritimes".

Comment faire ? Les réservations se prennent en ligne ici. Le voyage coûte 200 F sur la ligne 1 (Numbo) et 100 F sur la ligne 2 (Nouville). Informations au 50 28 38. Horaires ci-dessous.





• Toujours des navettes maritimes entre le Vallon-Dore et Nouméa

Au Mont-Dore, un dispositif de navettes maritimes d'urgence est toujours déployé par la province Sud en lien avec le SMTU et la mairie. Il transporte les passagers entre le Vallon-Dore, la Moselle et Boulari. Navires gratuits pour les personnes prioritaires, coût de 500 francs l'aller : le mode de fonctionnement est expliqué ici.

À Port-Boulari, le point d'accostage a été déplacé vers le ponton B.