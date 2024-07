INFORMATIONS PRATIQUES. Les navettes maritimes sont partiellement payantes à compter de ce jeudi, les écoles continuent d'ouvrir leurs portes et un vol pour Lifou programmé vendredi

C'est à partir d'aujourd'hui que les navettes maritimes depuis le Mont-Dore jusqu'à Nouméa deviennent partiellement payantes, les écoles continuent leur ouverture échelonnée et un vol vers Lifou envisagé dès vendredi, si la piste de Wanaham est réparée. NC la 1ère fait le point sur les informations pratiques ce jeudi 4 juillet.

Pour cette fin de semaine, la vie "normale" reprend peu à peu. De plus en plus d'écoles et de structures communales sont ouvertes. Au niveau des transports, les navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa deviennent payantes et la piste de l'aéroport de Lifou est en train d'être réparé pour accueillir un avion dès vendredi. Des mesures allégées pour l'allocation de chômage partiel sont mises en place. NC la 1ère rassemble les informations pratiques pour le jeudi 4 juillet.

Des infos pratiques à consulter aussi ici.

Le transport

Nouvelles dispositions pour les navettes maritimes, qui deviennent en partie payantes

Deux annonces importantes de la province Sud, ce mercredi, concernant le dispositif de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa. "À partir du jeudi 4 juillet, de nouvelles dispositions seront mises en place pour augmenter l’offre, fluidifier le trafic et réduire le temps d’attente", signale un communiqué.

Les créneaux avant 7h30 ou à partir de 16 heures sont réservés aux personnes prioritaires



Tout passager pour être prioritaire devra justifier sa situation en fournissant à l’embarquement une attestation professionnelle, médicale ou de scolarité qui lui sera exigée. Un modèle d’attestation est disponible ici. Les passagers peuvent imprimer cette attestation ou la présenter depuis leur smartphone.

Les autres créneaux seront accessibles aux autres passagers mais rendus payants



Si l’objet du déplacement ne permet pas au passager un embarquement prioritaire, il devra s’acquitter de la somme de 500 francs pour un trajet. Les billets seront vendus par la SPL Sud Tourisme à des "points de vente situés aux zones de départ des bateaux à Nouméa et au Vallon-Dore". Le paiement se fait uniquement par carte bancaire ou espèce. Aucun remboursement n’est possible.

Air Calédonie envisage de reprendre les vols vers Lifou

La réparation de la piste de Wanaham, à Lifou a commencé mercredi. Des équipes de travaux publics et de l'aviation civile se sont rendues à Lifou, par un avion militaire, selon le gouvernement. Si tout se passe bien, les vols devraient reprendre dès vendredi. Des vols supplémentaires sont prévus pour répondre à la demande

Le programme des vols d'Air Calédonie est disponible sur cette page.

Les vols internationaux

Aircalin poursuit la reprise partielle de ses vols commerciaux. Mais la compagnie le rappelle, "les contraintes restent importantes pour l’ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire, et notamment pour l’organisation des vols qui restent soumis à des adaptations horaires." La liste des vols autorisés pour la période du 8 au 21 juillet est à consulter ici.

L'accès à l'aéroport de Tontouta

De nouvelles dispositions sont mises en place, à partir de ce jeudi, pour les passagers qui veulent se rendre à la Tontouta.

𝗟𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗲́𝘀 𝗮̀ 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝗲́𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗱𝗲 𝗡𝗼𝘂𝗺𝗲́𝗮-𝗹𝗮 𝗧𝗼𝗻𝘁𝗼𝘂𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻𝘀 𝗼𝘂 𝗲𝗻 𝗮𝘆𝗮𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮̀ 𝘂𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗮𝗴𝗿𝗲́𝗲́. La procédure est identique pour les passagers dont les vols internationaux arrivent à La Tontouta, ils rentreront par voie routière depuis La Tontouta. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲́𝗽𝗼𝘀𝗲́𝘀 𝗼𝘂 𝗿𝗲́𝗰𝘂𝗽𝗲́𝗿𝗲́𝘀 𝗽𝗮𝗿 𝘃𝗼𝗶𝗲 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝗹'𝗮𝗲́𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁 : l' accès au parking et à l’aérogare est réservé aux personnes munies de billets ou justificatifs de voyage. Le dépose-minute se fait uniquement sur le parking public P1, payant au de là de 45 minutes. Un seul accompagnateur autorisé par passager. Accès obligatoire avant 17 h même pour les vols de nuit. Accès autorisé une heure avant l’arrivée d’un vol afin de récupérer un passager.



Les bus

Les réseaux Tanéo et du transport scolaire dans l'agglomération nouméenne maintiennent la suspension de leur service.

Le réseau Raï, non plus, n'a pas repris la circulation de ses bus en Brousse. Il fonctionne à Lifou.

Les établissements scolaires fermés ou bien ouverts

• Dans le primaire public

À Koné, la mairie annonce la reprise du service de cantine à partir de ce jeudi, dans ses écoles publiques. "Par conséquent, les élèves seront accueillis en journée complète à compter de cette date" et "les transports scolaires seront assurés, aux horaires normaux".

À Pouembout, annonce équivalente de la mairie. "Le service de cantine étant de nouveau opérationnel à compter du jeudi 4 juillet, les élèves de l'école maternelle Les Lilas et de l'école primaire Léonie-Avril seront accueillis en journée complète à compter de la même date. Les transports scolaires seront également assurés aux horaires habituels."

À Nouméa, trois nouvelles écoles publiques ont repris depuis mercredi : Amélie-Cosnier (Nouville), Adrienne-Lomont (Normandie) et Le Petit Poucet (Vallée-du-Tir). Cantine assurée.

Guy-Champmoreau à Tuband, Mathilde-Broquet aux Portes de Fer et Albert-Perraud à Magenta aérodrome demeurent fermées, ainsi que les écoles de Rivière-Salée, la presqu’île de Ducos et de Montravel. Pour ces écoles, le personnel enseignant assure une continuité pédagogique.

Au Mont-Dore, l’école élémentaire du Vallon-Dore et la maternelle Les Dauphins ont réouvert ce mercredi. Attention au plan de stationnement, les places sont partagées avec les usagers des navettes maritimes.

Puis reprise de la maternelle Les Coccinelles, à La Coulée, vendredi. L’école La Briquèterie, au Vallon-Dore, fera une rentrée progressive : vendredi, réouverture pour les élèves du cycle 3 ; lundi, élèves du cycle 3 et du cycle 2 ; mardi, tous les élèves.

Cantine et garderie, matin et soir, dans toutes les écoles ouvertes.

Rappelons que le groupe scolaire de Plum accueille les élèves depuis le milieu de semaine dernière. Deux écoles demeurent fermées au Mont-Dore : le groupe scolaire de Saint-Michel et La Rizière, à La Coulée.

À Boulouparis, les écoles restent fermées toute la semaine compte tenu de manifestations politiques annoncées dans le village.

À Dumbéa, "quatre établissements scolaires demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre, car ils ont subi des dégradations importantes ou que les conditions de sécurité ne sont pas remplies", a indiqué la mairie. "La continuité pédagogique est assurée pour ces écoles." Il s'agit de Jack-Mainguet, dans le centre urbain de Koutio, et des établissements scolaires du lotissement Jacarandas : Les Niaoulis, Louis-Benebig ainsi que le groupe scolaire Louise-de-Greslan / Jacarandas.

À Païta, réouverture en demi-journée, le matin, des écoles communales publiques. Service de garderie de 6h45 à 7h45 et de 11h30 à 12h30 (11h à midi le mercredi) jusqu’à vendredi. Le service de cantine ne sera pas assuré.

Jean-Baptiste-Gustin est fermée jusqu’à nouvel ordre après l'incendie qu'elle a subi.

À Sarraméa, l'école est fermée jusqu'à vendredi inclus mais une réunion d'échanges avec les parents est prévue ce vendredi.

Dans le secondaire public

La liste des collèges et lycées ouverts ou pas se trouve sur le site du vice-rectorat.

Rentrée prévue lundi 8 juillet pour les élèves du collège Tuband à Nouméa mais ils seront répartis entre plusieurs établissements : Magenta pour les sixième à temps complet, Mariotti pour les cinquième un jour sur deux, Mariotti pour les quatrième un jour sur deux et Baudoux pour les troisième à temps complet. Avec service de demi-pension.

Rentrée prévue lundi 8 juillet aussi pour le collège Louise-Michel de Païta Sud, le lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa et le lycée du Mont-Dore.

Sont annoncés fermés jusqu’à nouvel ordre : le collège Edmée-Varin d’Auteuil à Dumbéa, le collège de Kaméré à Nouméa, le collège de Plum dans le Sud du Mont-Dore, le collège de Thio, le collège de Yaté. Et dans le Nord, les collèges de Canala, Hienghène, Houaïlou, Ouégoa, Poindimié, et Poya, ainsi que les lycées Antoine-Kela de Poindimié et Augustin-Ty de Touho. Fermé jusqu’à nouvel ordre, enfin, le collège de La Roche à Maré.

Simplification pour l'allocation de chômage partiel spécifique

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie propose de compléter l'arrêté instituant des mesures sociales exceptionnelles liées aux exactions débutées en mai 2024 en Nouvelle-Calédonie. Il propose de compléter et de modifier les modalités d’application de l’allocation de chômage partiel spécifique.

Il propose notamment de simplifier la liste des pièces justificatives et de créer de nouvelles dispositions telles que :

Un délai d’accusé de réception de 2 jours ouvrables et un délai d’estimation de l’éligibilité de l’entreprise au bénéfice de l’allocation de 7 jours ouvrables à réception de la demande. "L’éligibilité ne doit toutefois pas se confondre avec l’admissibilité", précise le gouvernement. En d’autres termes, "l’entreprise a la possibilité dans les 7 jours à compter de la réception de sa demande de savoir si oui ou non elle a des chances de bénéficier de l’aide. Ce retour rapide aide à la gestion courante de l’entreprise et facilite les choix de gérance."

Le dossier simplifié et allégé de demande de renouvellement (par période de 3 mois)

La motivation d’une décision de rejet (sur la forme) ou de refus (sur le fond) et la possibilité d’exercer un recours hiérarchique traité dans un délai d’un mois par la direction du Travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP).

Enfin, la liste des entreprises dont les salariés bénéficient de plein droit de l’allocation de chômage totale spécifique a été mise à jour, avec 376 entreprises supplémentaires.

Problèmes de liquidités à Yaté, un transport assuré

La mairie de Yaté informe la population de la mise en place d'un service de transport Yaté, Nouméa, Yaté via la barge du Vallon-Dore pour pallier le problème de disponibilité de liquidités au distributeur automatique de billets. Les personnes intéressées doivent se faire connaître au 46 41 16 ou 79 04 74 avant ce vendredi.

Les législatives

Des conseils sur les procurations pour le second tour sont à retrouver ici.

Les autres services

Au Mont-Dore

La Ville du Mont-Dore met à disposition des bureaux gratuits au sein de l'espace de travail partagé (ETP) de Boulari. L'ETP est situé au 1er étage du marché municipal. On y trouve des postes de travail individuels, des salles de réunion et une connexion internet haut débit.

À partir de ce jeudi, les professionnels peuvent réserver gratuitement un bureau à l'ETP pour un mois renouvelable.

Pour s’installer, il suffit de :

Créer un compte sur le site web de l'ETP : https://etp.mont-dore.nc/ Visiter virtuellement pour choisir un espace disponible : les tarifs étant pour le moment suspendus, ne pas payer son espace Appeler la mairie pour le réserver gratuitement au 43 70 00.



À Dumbéa

La médiathèque a rouvert depuis mercredi.

L'agenda culturel