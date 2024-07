INFORMATIONS PRATIQUES. Des services de santé réorganisés dans le Nord et les îles, un "marché solidaire" annoncé à Païta

À partir du 1er août, les urgences seront fermées la nuit aux hôpitaux de Koumac et Poindimié. À compter du 3 août, à Lifou cette fois, le centre médical de Chepenehe orientera les hospitalisations et les urgences vers Wé. Païta, elle, accueillera un "marché solidaire" chaque vendredi et samedi. Ce sont les informations pratiques du mercredi 31 juillet.

NC la 1ère collecte les informations pratiques pour ce mercredi 31 juillet.

Des infos pratiques à retrouver aussi dans ce groupe Facebook

Des soins qui s'adaptent au manque de médecins

Les urgences fermées la nuit aux hôpitaux de Koumac et Poindimié

À partir de demain, un seul médecin sera en poste à l’hôpital Paula-Thavoavianon de Koumac. Un seul praticien, également, à l’hôpital Raymond-Doui-Nébayes de Poindimié. Conséquence, jusqu'à nouvel ordre, les urgences seront fermées de 18 heures à 7 heures du matin sur les deux sites. À Poindimié, les urgences seront également fermées en journée le week-end. Les patients sont invités à contacter le 15 avant de se déplacer car les portes des urgences seront fermées.

À Lifou, le centre médical de Chepenehe va réorienter les hospitalisations et les urgences

Il n'y aura pas assez de praticiens au centre médical de Chepenehe, à Lifou. Par conséquent, à partir de samedi matin et jusqu'à nouvel ordre, toutes les hospitalisations et les urgences seront orientées vers le centre médical de Wé. Par ailleurs, les consultations médicales ne seront plus assurées dans les annexes de Hnathalo, Drueulu et Mou. Détails dans cet article.

Un "marché solidaire" au village de Païta

Nouveau rendez-vous, à Païta, ville meurtrie par les violences des dernièrres semaines. La mairie annonce un "marché solidaire" durant tout le mois d'août. Il se tiendra le vendredi et le samedi, de 6 heures à midi, sur la place du marché municipal. Le but : "soutenir les exposants locaux touchés par la perte de leur outil de travail et aider ceux qui ont perdu leur emploi. Les petits producteurs, associations et particuliers auront l'opportunité de vendre leurs produits et objets personnels (vêtements, meubles, jouets) sur des emplacements gratuits mis à disposition".

Des rendez-vous qui reviennent mais un festival annulé

Ouverture de la billetterie pour le vide-greniers du centre-ville

Pour tenir un stand au vide-greniers organisé à Nouméa, c'est à partir d'aujourd'hui. La billetterie ouvre ce mercredi à partir de 8h30. Ce rendez-vous prisé et très attendu fera son retour le dimanche 11 août de 7h30 à 12h30. Les exposants (250 attendus en tout, place à 4 000 F) peuvent acheter leur emplacement en ligne sur tickets.nc ou à l’accueil du centre d’Art, en choisissant une zone et un horaire d’installation.

Braderie à l'Arène de Païta le 25 août

Autre rendez-vous de retour, la braderie organisée à Païta, au parking de l’Arène du Sud. Elle revient le dimanche 25 août, de 9 heures à 13 heures. Les emplacements seront en vente sur www.eticket.nc.

Pas de Francofolies cette année non plus

Face à la situation de crise qui perdure, le festival des Francofolies NC renonce à son édition de septembre 2024 à Nouméa, au centre Tjibaou. Explications et modalités de remboursement (ou pas) à lire ici.

Navettes recommandées en arrivant de nuit à Tontouta

Les passagers qui arrivent de nuit à l'aéroport international sont "invités à regagner Nouméa" par les services de navettes conventionnées de la CCI "avec ou sans réservation". Elles attendent à la sortie de l’aérogare. Sont concernés les vols suivants :

-mercredi 31 juillet à 18h35, SB 631 en provenance de Papeete ;

-jeudi 1er août à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour ;

-vendredi 2 août à 21 heures, SB 141 en provenance de Sydney ;

-vendredi 2 août à 21h10, SB 231 en provenance de Port-Vila ;

-samedi 3 août à 18h35, SB 341 en provenance de Wallis SB341.

Liste des navettes ici

Toujours des navettes maritimes avec le Mont-Dore

Le dispositif exceptionnel de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa se poursuit cette semaine, avec l'impossibilité de circuler sur la route provinciale dans la traversée de Saint-Louis. Mary D princess, Coral palms et taxiboats, les horaires indicatifs sont à retrouver ici.

L'appel aux élèves en décrochage scolaire

Pour les élèves en situation de décrochage, il existe un dispositif d'accompagnement pédagogique. Or, il reste quelques places dans les deux lycées qui en sont le support, signale le vice-rectorat aux parents de jeunes âgés de seize à dix-huit ans. À savoir le lycée Dick-Ukeiwë de Dumbéa et le lycée Lapérouse à Nouméa. Numéros dans le post ci-dessous.