Raison, affiche, modalités de remboursement : les Francofolies de Nouvelle-Calédonie annulées pour la deuxième année consécutive

Après avoir fait les frais d'une mauvaise météo en septembre 2023, le festival des Francofolies renonce à son édition de septembre 2024 à Nouméa face à la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie. Les organisateurs ont annoncé la nouvelle ce mardi. En évoquant, comme artistes programmés, Zaho de Sagazan, Deluxe, Skip the use, Josman ou Tiken Jah Fakoly.

"Hélas, la fête n'aura pas lieu." Les organisateurs des Francofolies NC ont annoncé ce mardi l’annulation de l’événement culturel prévu à Nouméa les 20 et 21 septembre, "en raison de la situation difficile dans laquelle la Nouvelle-Calédonie se trouve aujourd'hui".

Une belle affiche se profilait

Le centre culturel Tjibaou devait pourtant accueillir une belle affiche, découvre-t-on au passage. L’auteure-compositrice-interprète Zaho de Sagazan, qui a décroché quatre victoires de la musique en début d’année, était programmée le vendredi, tout comme le groupe d’électropop Deluxe et les impétueux rockeurs de Skip the use. Le samedi, l’occasion était donnée de découvrir le rappeur Josman ou de revoir le reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly.

Déjà une grande déception l'an dernier

L'an dernier déjà, l'organisation des Francofolies NC a été secouée. Le festival a été annulé la veille de la première soirée, mi-septembre, au centre Tjibaou. Cette fois, la cause était météorologique, une vigilance orange à la pluie et aux orages a rendu le montage technique impossible. Pas de Francos à proprement parler, cette année-là, mais des concerts donnés par les artistes déjà présents, au conservatoire ou dans un bar de l'Anse-Vata.

Quelles modalités de remboursement ?

Concernant l'édition 2024, celles et ceux qui souhaitent être remboursés de leur billet ont jusqu'au 31 août pour en faire la demande. Les conditions sont expliquées ici.

Appel à la solidarité

"Vous pouvez aussi nous soutenir en renonçant au remboursement afin que le festival puisse revenir en 2025", proposent les organisateurs. "L'année dernière, nombreux d'entre vous avaient offert de renoncer à leurs places pour nous aider, mais nous avions choisi de rembourser tout le monde. Cette fois, si vous le proposez à nouveau, nous accepterons avec humilité pour tenter de sauver les Francofolies. Nous comprenons que la situation est difficile pour tous, et votre geste serait grandement apprécié."

Franjo reporté, Laura Laune annulée aussi

La semaine dernière, Musical productions annulait déjà le spectacle, complet, de l'humoriste Laura Laune prévu en octobre, aussi au centre Tjibaou. Et reportait celui de Franjo, programmé en août au centre culturel du Mont-Dore. Une nouvelle date doit être précisée.