INFORMATIONS PRATIQUES. Plus de service d'urgences la nuit à Koumac et Poindimié, les inscriptions pour les bourses scolaires en province Nord ont commencé

Dès ce soir, les urgences ferment la nuit aux hôpitaux de Koumac et Poindimié. À Lifou, les hospitalisations et les urgences sont réorientées vers Wé. La province Nord ouvre les inscriptions pour les bourses scolaires des élèves du premier et du second degré.

NC la 1ère collecte les informations pratiques pour ce jeudi 1er août. Des infos pratiques à retrouver aussi dans ce groupe Facebook.

Des soins adaptés Koumac et Poindimié privées de soins d'urgence la nuit Un seul médecin sera désormais en poste à l’hôpital Paula-Thavoavianon de Koumac. Un seul praticien, également, à l’hôpital Raymond-Doui-Nébayes de Poindimié. Conséquence, jusqu'à nouvel ordre, les urgences seront fermées de 18 heures à 7 heures du matin sur les deux sites. À Poindimié, les urgences seront également fermées en journée le week-end. Les patients sont invités à contacter le 15 avant de se déplacer car les portes des urgences seront fermées.



À Lifou, le centre médical de Chepenehe va réorienter les hospitalisations et les urgences Il n'y aura pas assez de praticiens au centre médical de Chepenehe, à Lifou. Par conséquent, à partir de samedi matin et jusqu'à nouvel ordre, toutes les hospitalisations et les urgences seront orientées vers le centre médical de Wé. Par ailleurs, les consultations médicales ne seront plus assurées dans les annexes de Hnathalo, Drueulu et Mou. Détails dans cet article.



Éducation : inscription pour les bourses en Province Nord L'institution lance sa campagne d'inscriptions pour les bourses pour la rentrée scolaire 2025. Elle concerne les élèves du premier et du second degré. Vous avez du 31 juillet au 31 octobre pour faires les démarches. Pour plus d'informations : 05 00 69 - 42 42 27 : DEFIJ Hôtel de la province Nord. L'antenne de Nouméa est joignable au 23 32 98. Pour connaître les détails, c'est sur le site de la province.



Taxe sur les produits sucrés Ce 1er août doit entrer en vigueur la taxe sucre. Les tarifs avaient été fixés par le congrès le 4 mai dernier mais l’application avait été repoussée à cause de la crise. Désormais tous les producteurs de produits sucrés devront s’acquitter de cette taxe au moment de la livraison des produits.Cette taxe se veut progressive. Le taux appliqué dépend de la teneur en sucre. D’une exonération en-dessous de 5 grammes de sucre pour 100 grammes ou 100 millilitres de produit, elle peut monter jusqu’à 85 francs dès que le sucre dépasse 40 % du produit vendu.

Toujours des navettes maritimes avec le Sud Le dispositif exceptionnel de navettes maritimes entre le Mont-Dore et Nouméa se poursuit cette semaine. Mary D princess, Coral palms et taxiboats, les horaires indicatifs sont à retrouver ici.

Navettes recommandées en arrivant de nuit à Tontouta Les passagers qui arrivent de nuit à l'aéroport international sont "invités à regagner Nouméa" par les services de navettes conventionnées de la CCI "avec ou sans réservation". Elles attendent à la sortie de l’aérogare. Sont concernés les vols suivants :



-jeudi 1er août à 22h30, SB 741 en provenance de Singapour ;

-vendredi 2 août à 21 heures, SB 141 en provenance de Sydney ;

-vendredi 2 août à 21h10, SB 231 en provenance de Port-Vila ;

-samedi 3 août à 18h35, SB 341 en provenance de Wallis SB341. Liste des navettes ici.



Billetteries pour les vide-greniers

Braderie du centre-ville de Nouméa le 11 août Évènement très prisé des Calédoniens, le vide-grenier place des Cocotiers revient le dimanche 11 août. La billetterie est déjà en ligne sur tickets.nc. Il est aussi possible de réserver un emplacement à l'accueil du Centre d'Art, boulevard Extérieur, du mercredi au vendredi de 12h à 16h30. Tarif : 4000 francs. Braderie à l'Arène de Païta le 25 août Autre rendez-vous de retour, la braderie organisée à Païta, au parking de l’Arène du Sud. Elle revient le dimanche 25 août, de 9 heures à 13 heures. Les emplacements seront prochainement en vente sur www.eticket.nc.

