INFORMATIONS PRATIQUES. Rentrée partielle, réouverture de l'aéroport international et navettes maritimes

Une nouvelle semaine qui commence, des établissements scolaires qui retoruvent les élèves, des services qui deviennent plus accessibles. Mais encore beaucoup de complications. Le point sur les informations pratiques, ce lundi 17 juin.

L'aéroport international de Tontouta est rendu à nouveau accessible en journée, mais sous conditions. Des élèves retournent en classe, mais beaucoup n'ont pas encore école. Les navettes maritimes du Mont-Dore, très demandées faute de pouvoir rallier Nouméa par la route, voient leurs horaires étendus mais encore faut-il qu'il n'y ait pas trop de vent. NC la 1ère relaie les informations pratiques pour le lundi 17 juin.

Des infos pratiques à suivre aussi ici.

Le couvre-feu

Un couvre-feu, c'est-à-dire l'interdiction de circuler, est toujours en vigueur, sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'horaire a changé : il est désormais interdit de se déplacer entre 20 heures et 6 heures du matin. La vente d’alcool est toujours interdite (à l’exception des cavistes), tout comme la vente et le transport d’arme.

Les routes

Attention, la circulation reste compliquée à de nombreux endroits, avec des axes non sécurisés mais aussi des blocages ponctuels. La situation est très évolutive, ce lundi, y compris sur la RT1 à Païta.

À noter que vers 10h50, un bus est en panne dans la descente du col de la Pirogue dans le sens Sud-Nord, avant la tribu de Saint Laurent. La circulation est bloquée.

La rentrée

Il y a les établissements scolaires qui ouvrent aujourd'hui, ceux qui lancent la continuité pédagogique, ceux qui n'ouvriront pas avant plusieurs semaines… Point détaillé à retrouver ici.

Les transports

• Les navettes maritimes

Ce lundi matin, énormément d'attente signalée avant même la première navette. Mais attention, le réseau Tanéo confirme une suspension possible du dispositif. "Les conditions météorologiques sont défavorables en raison du vent d'Ouest. Il est possible que les taxi-boats (les petits bateaux) ne puissent plus naviguer à partir de midi. La rotation du Coral palms prévue à 15 heures est maintenue."

Pour le reste, puisque le couvre-feu est repoussé à 20 heures le soir, les horaires des rotations vont être étendus, pour ce dispositif de navettes maritimes (des voyages par bateau gratuits et sans rendez-vous entre le wharf du Vallon-Dore et Port-Moselle, à Nouméa, avec une desserte de Port-Boulari).

• L'aéroport de Tontouta

Le haut-commissariat l'a annoncé dimanche. L'aéroport international de la Tontouta rouvre en journée, tandis que les vols commerciaux d'Aircalin poursuivent leur reprise progressive. Les accès peuvent désormais se faire avec les véhicules particuliers ou les transporteurs autorisés, les navettes ne sont plus obligatoires.

Toutefois, le stationnement au parking P1 reste impossible et le dépose minute n'est pas accessible. Les passagers doivent être déposés au niveau du P1. L’accès au parvis et à l’aérogare n'est autorisé qu’aux détenteurs d’un justificatif de voyage. Il est possible d’aller chercher des passagers arrivant, mais en précisant leur nom au point de filtrage, selon les mêmes modalités d’accès au parking P1.

• L'aérodrome de Magenta

L'accès à l'aéroport de Magenta peut désormais se faire directement via le rond-point de l'aérodrome pour toutes les personnes listées en tant que passager. La CCI suspend son service de navettes au départ de la gare routière des bus Raï.

Les passagers doivent se présenter par leurs propres moyens à l'aéroport. Un filtrage aura toujours lieu au niveau du rond-point et seules les personnes détentrices d’un titre de transport pourront accéder au site (un bagage autorisé). Les propriétaires des véhicules sont invités à se garer sur les parkings P2 et P4 (plan d’accès ici). Pour rappel, la billetterie de l’aérodrome est fermée.

Les services municipaux et para-municipaux

La mairie de Poya est exceptionnellement fermée jusqu'à 13 heures ce lundi.

La mairie de Dumbéa annonce la réouverture du CCAS (le Centre communal d'action sociale), de la caisse des écoles et de la Maison de la jeunesse, à compter de ce lundi. Des ouvertures de 8 heures à 15 heures. Restent fermés la médiathèque, les maisons de quartier, le Big Up Spot et les infrastructures sportives.

La mairie de Farino rouvre au public. Accueil du public du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures.

À La Foa

Les agences postales

Point de situation établi par l'OPT, ce matin.

Les agences suivantes sont ouvertes, de 8 heures à midi : agence principale, Boulari, Nouméa Sud, Boulouparis, Bourail, Canala, Houaïlou, Kouaoua, La Foa, Ponérihouen, Pouembout, Thio, Belle-Vie, Ducos Centre, île des Pins, Lifou, Maré, Paita, Tontouta, Belep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, Ouégoa, Poindimié, Pouébo, Poum, Touho et Voh.

Celle de Fayaoué, à Ouvéa, ouvre de 9h30 à midi. Celles de Moindou et Népoui à Poya, c'est de 8 heures à 11 heures. Et de 8h30 à 11 heures pour La Roche, à Maré.

Les agences de Panda à Dumbéa et du Pont-des-Français au Mont-Dore sont ouvertes uniquement pour distribution d’objets postaux, chéquiers et cartes bancaires par la petite trappe, de 8 h à midi.

Le centre de traitement postal de Ducos est ouvert de 8h15 à 11h30, aux particuliers et professionnels, uniquement pour le retrait de colis.

Les pharmacies

Les poubelles

À Dumbéa

À Dumbéa, collecte exceptionnelle lundi 17 juin, en porte à porte aux endroits suivants : avenue Becquerel, Butte de Koutio, Dumbéa-sur-Mer, quartier les Érudits, quartier Fortunes de Mer, Koueta, "Péage", Panda, lotissement pointe à la Dorade et lotissement pointe à la Luzerne.

Au Mont-Dore

Ci-dessous, la publication concernant le dispositif de ramassage au Mont-Dore pour la semaine du 17 au 21 juin.