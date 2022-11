Justice : condamnation confirmée pour Harold Martin et Willy Gatuhau dans l'affaire de l'achat des voix en 2014

La cour d'appel de Nouméa a rendu son jugement ce mardi 8 novembre. L'ancien et le nouveau maire de Païta se sont vus confirmer leur culpabilité dans l'affaire des voix achetées en vue des élections municipales de 2014 en Nouvelle-Calédonie. Prison ferme, inéligibilité et forte amende... La condamnation est sévère dans ce dossier de corruption.

Ambre Lefeivre (Jean-Louis) •

Harold Martin écope de deux ans de prison, dont un avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et près d'un million de franc d'amende. Willy Gatuhau se voit infliger lui une peine d'un an de prison avec sursis, trois ans d'inéligibilité et un million d'amende. Confirmation de culpabilité donc pour les deux accusés dans cette affaire. La justice considère pour la deuxième fois que les élections municipales de Paita en 2014 ont été faussées et que les résultats ont été truqués. Harold Martin effectuera sa peine ferme sous forme d’une détention avec surveillance électronique à domicile.

Les deux hommes ont aussi été condamnés à verser un franc symbolique pour préjudice moral infligé à Frédéric De Greslan, partie civile dans cette affaire. Ils devront également verser la somme de 250 000 Frcs chacun en règlement de frais de justice.

Harold Martin et Willy Gatuhau avaient été condamnés en appel en 2019 pour avoir distribué des enveloppes d’argent liquide en échange d’appel à voter en leur faveur aux élections municipales de 2014. L’ancien maire de Païta et son directeur de cabinet au moment des faits et actuel premier édile étaient jugés en appel ce matin.

Les deux prévenus peuvent encore se pourvoir en Cassation s’ils souhaitent contester la décision prononcée ce mardi.